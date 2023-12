Duitsland draait subsidie voor elektrische auto’s de nek om

Ook in Duitsland keert de wal het schip. Subsidie voor elektrische auto’s komen er eerder dan gepland tot een einde.

De wereld en Europa in het bijzonder krijgen langzaam de rekening gepresenteerd voor het jarenlang op de pof leven. De geldpersen hebben de afgelopen jaren volle polle open gestaan. Enerzijds om de Corona-crisis een beetje zachter in te laten slaan. Maar ook om hoogdravende klimaatfondsen te spekken. En daarbij natuurlijk, om de status quo in stand te houden. Als je een crisaaas echt hard laat inslaan, weet je immers maar nooit welke nieuwe stromingen de tent overnemen.

KTF

Maar wat je weet als je op te grote voet leeft, is dat vroeg of laat, de rekening gepresenteerd wordt. Jan Modaal voelt die al fors in de vorm van inflatie. Maar ook traditionele begrotingstekorten horen erbij. Duitsland kampt naar nu ook mee. En dat heeft zijn weerslag in het beleid. Zowel op de ‘normale’ begroting als op het ‘Klimaat en Transitiefonds’ (KTF) wordt beknibbeld. Alle mooie plannen ten spijt, gaat men de subsidie op elektrische auto’s zodoende ook eerder dan gepland afbouwen in Die Heimat.

Schluß

Oorspronkelijk was het de bedoeling om vanuit dit fonds de omschakeling naar EV’s te stimuleren tot eind 2024. Maar sommige programma’s uit het KTF lopen nu ‘eerder dan verwacht’ af. En daar hoort dus ook de subsidie op elektrische auto’s bij, zo laat het Duitse Ministerie van Economische Zaken weten. Bestaande aanvragen worden nog in behandeling genomen. Daarna is het Schluß.

The Dude

Marktanalist Ferdinand Dudenhöffer verwacht dat dit betekent dat er in Duitsland volgend jaar liefst 200.000 EV’s minder worden verkocht. Dat is dus ongeveer de helft van de volledige Nederlandse markt voor nieuwe auto’s dezer dagen. Volgens het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zijn er dit jaar tot en met november 470.000 nieuwe EV’s verkocht in Duitsland. Dat is 18 procent van de totale automarkt. Maar Dudenhöffer zegt:

Zonder de subsidie ​​zijn ze aanzienlijk te duur voor kopers van nieuwe auto’s. De lagere premie en het einde van de commerciële financiering hebben de opmars van e-mobiliteit al een halt toegeroepen. Ferdinand Dudenhöffer, geen familie van The Dude

EV Subsidies in Duitsland

Dat zit zo. In 2016 besloot Duitse overheid tot een aankoopbonus om de verkoop van elektrische auto’s te stimuleren. Maar begin dit jaar werd er al gekort op de premie voor puur elektrische voertuigen. Plug-in hybrides krijgen sinds het begin van het jaar geen overheidssteun meer. En sinds september kunnen alleen particulieren nog een beroep doen op overheidsfinanciering. Voor commercieel gebruikte auto’s, is deze niet meer beschikbaar. Dit heeft volgens Dudenhöffer al een forse impact gehad en die zal zich in zijn ogen alleen maar extra doorzetten.

Autotop

Eind november kwam de auto industrie bijeen voor een ‘autotop’ met Bundeskansler Olaf Scholz (SPD). Volgens ingeweiden was er overeenstemming dat de aanschafkosten van elektrische auto’s omlaag moeten om de uitbreiding van e-mobiliteit te bevorderen. Reeds tijdens de bijeenkomst waarschuwden velen uit het bedrijfsleven dat het onwaarschijnlijk was dat het doel van de overheid zou worden bereikt.

Doelen niet bereikt

Tegen 2030 zouden er 15 miljoen elektrische voertuigen op de weg moeten zijn. Volgens informatie uit de sector, bedroeg het aantal puur elektrische auto’s begin november ongeveer 1,3 miljoen. De verkoop van EV’s zou dus de komende jaren nog flink moeten stijgen om het doel te behalen. Maar nu zal het aantal naar verwachting eerder sterk dalen. Ook de Duitse ANWB (ADAC) verwacht een instorting van de EV markt. De auto’s zijn simpelweg te duur voor Otto Normalverbraucher:

De onmiddellijke intrekking van de milieubonus zal de elektromobiliteit vertragen, omdat veel mensen zich geen elektrische auto meer kunnen veroorloven. Ulrich Lange, ADAC honcho

Waarvan akte.