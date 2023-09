Frankrijk kijkt voor subsidie niet meer alleen naar de auto

…maar ook naar de productie. Binnenkort is in Frankrijk bij EV subsidie dus niet meer alleen de uitstoot van de auto van belang. Een goede zaak?

Je hebt voorstanders en tegenstanders van elektrisch rijden. Zo zijn er mensen die zeggen dat in een 25 jaar oude Toyota Starlet rijden veel groener is dan een splinternieuwe elektrische auto, want die nieuwe auto bouwen is ook heel milieuvervuilend. Het is juist duurzaam om een auto tot op de draad op te rijden.

Ja maar die oude Starlet of oude diesel braakt wel heel veel uitlaatgassen uit. Niet duurzaam! Dus beter een nieuwe EV rijden, veel beter.

Ook in Brussel wordt in Europa ingezet op elektrisch rijden, want groen. Maar we zijn dan wel volledig afhankelijk van landen als China, voor grondstoffen en producten. Grondstoffen voor batterijen zijn dan weer te halen in de niet-zo Democratische Republiek Congo en in de Russische bodem. Allemaal niet zo fris dus.

Tegelijkertijd stimuleren verschillende overheden met zakken subsidie de overstap naar elektrisch rijden. Ook in Nederland kennen we een subsidieregeling voor de aanschaf van een elektrische auto. In het verleden was er lage of geen bijtelling en wat Pieter Omtzigt onder andere de Tesla-subsidie noemde.

Fransen gaan het helemaal anders doen

Dit allemaal meewegende wil Frankrijk het helemaal anders gaan doen. Net als in ons land kent Frankrijk riante zakken gratis overheidsgeld als je kiest voor een elektrische auto. Zo kun je bij aankoop van een EV wel tot 7.000 euro subsidie tegemoet zien.

Bij de huidige subsidie kijkt de Franse overheid net als de Nederlandse regelingen naar de uitstoot bij het gebruik van de auto. Is die uitstoot er niet, dan zit je goed. Ook de prijs speelt een rol, maar het idee is duidelijk.

Dat deugt niet aldus het ministerie van Energietransitie van Frankrijk. En dus gaan de Fransen het helemaal anders doen. Binnenkort speelt niet alleen het gebruik van de elektrische rol bij subsidieverstrekking, maar de totale ecologische voetafdruk van de elektrische auto in kwestie.

Dus inclusief productie, transport en alles wat daar bij komt kijken. Geen ver van je bed show volgens de collega’s van Automotive News die beter Frans kunnen lezen dan wij. Zij doken in een ver uitgewerkt plan van het Agentschap voor Milieu en energie in Frankrijk.

Volgens dat plan moet bij het verstrekken van subsidie in het vervolg gekeken worden naar de productie van de auto, inclusief de gebruikte materialen. Verder gaan de fabrieken waar die auto’s gebouwd worden een rol spelen. Inclusief de energie die ze daar gebruiken (lees geen kolen).

Daarnaast is het belangrijk wat voor batterij er in de auto zit en waar die grondstoffen vandaan komen. Als laatste wordt er dan nog gekeken naar de milieu-impact van het transport.

Middelvinger naar China

Nou kijken de Fransen wel uit om China bij naam te noemen, maar de tsunami aan elektrische auto’s die uit China naar Frankrijk komen spelen natuurlijk wel een grote rol. De kolencentrales draaien in het verre oosten overuren om de fabrieken van stroom te voorzien en het transport over grote afstand deze kant op is ook niet altijd even schoon.

Niet geheel toevallig hebben de Fransen ook een eigen auto-industrie en laat Frankrijk nu net op nucleaire energie draaien met, je raadt het al, nul gram CO2 uitstoot. Een stevig staaltje naar eigen industrie toerekenen. Maar geef ze eens ongelijk. Op Europa wachten duurt de Fransen in ieder geval te lang.

In december zou uitgewerkt moeten zijn welke modellen nog altijd voor subsidie in aanmerking gaan komen. Wij verwachten een mooie lijst met Renaults, Citroëns en Peugeots.

Wat vinden jullie? Is dit een goed idee van de Fransen en moet onze eigen Frans (Timmermans) dit na de verkiezingen ook snel invoeren, of ben je meer van het oprijden van je oude barrel? Laat het hieronder weten in de comments.