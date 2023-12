Ferrari gaat in op overgang Verstappen naar Maranello

Het is eigenlijk een no-brainer dat Verstappen zich na zijn periode bij Red Bull bij Ferrari voegt. Nu spreekt Ferrari zich voor het eerst ook uit over deze mogelijkheid.

Het hoogste wat je kan bereiken als professioneel coureur is wereldkampioen worden in de Formule 1. Op papier althans. Maar het aller, aller, allerhoogste wat je kan bereiken, is stiekem natuurlijk fabriekscoureur worden van Ferrari in de Formule 1. Nou zijn die dingen natuurlijk relatief. Er zijn ook wel eens coureurs als Nicola Larini en Luca Badoer fabriekscoureur van Ferrari geweest. Maar over het algemeen trekt het meest ervaren team van de koningsklasse alleen de meest gearriveerde toppers aan.

Gearriveerde toppers zoals Max Verstappen bijvoorbeeld. De Nederlander is inmiddels drievoudig kampioen en past dus prima in het profiel van Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Ook zij scoorden eerst een paar titels elders om zich daarna met wisselend succes bij de Scuderia te voegen. De beste coureur bij het mooiste team, het ‘klopt’ gewoon.

Maaarrrrr…Nu heeft Max Verstappen natuurlijk wel een deal bij Red Bull tot en met 2028. En ligt Charles Leclerc naar verluidt middels een nieuwe deal vast bij Ferrari tot en met 2029. Hoe kijkt de nieuwe Jean Todt Frederic Vasseur eigenlijk tegen een eventuele komst van Max aan?

Ik denk dat als je dezelfde vraag stelt aan alle tien teambazen op de grid, dan zouden ze allemaal antwoorden dat ze blij zouden zijn hem in het team te hebben. Max heeft een contract tot 2026 [red: 2028] bij Red Bull. Wij moeten ons op onszelf focussen, geen energie verliezen, aan onze eigen dingen werken en nadenken over wie bij ons in het team zit. Dus, momenteel is het niet iets waar we over discussiëren. Maar ik zou ook zeggen: zeg nooit nooit. Frederic Vasseur, tikt Max vast binnen voor 2029

Kortom, tenzij Max écht hondstrouw aan Red Bull blijkt te zijn, rijdt hij in 2029 gewoon rond voor team rood naast Charles. Hoeveel insjiedents on the race dat gaat opleveren, zullen we tegen die tijd gaan zien.