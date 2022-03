Duitsland gaat roken in de auto hard aanpakken

In je eigen auto mag je doen en laten wat je wil, toch? In Duitsland niet meer, daar mogen nu boetes uitgedeeld worden voor roken in de auto.

Het is nog helemaal niet bizar lang geleden dat er overal gerookt werd. Wanneer jij in het midden van een vergadering ineens een sigaret opstak, keek niemand je raar aan of iedereen deed zelfs lekker mee. Heden ten dage wordt er flink gelobbyd tegen sigaretten en moet wat instanties betreft de sigaret uit ons straatbeeld verdwijnen. Mocht je dus willen roken, zoek dan even een geschikt plekje op.

Roken in de auto

Een geschikt plekje is voor sommigen de auto. Lekker in je eigen veilige zone doen wat je wil en als daar een sigaret bij hoort, wie kan je tegenhouden? Vanaf binnenkort kan de Duitse overheid dat. Er is een wetswijziging doorgevoerd over roken in de auto. Het is nog niet volledig verboden, maar onder voorwaarden kan er een boete uitgeschreven worden. In eerste instantie mag je niet roken in de auto wanneer er een zwangere vrouw of kind in de auto zit.

3.000 euro

Duitsers moeten er dus voor zorgen dat roken in de auto zo min mogelijk gebeurt en bij kinderen en zwangere vrouwen dus helemaal niet. Mocht de nieuwe wet overtreden worden, dan riskeert de bestuurder van de auto een boete die kan oplopen tot 3.000 euro! Dat is niet mals. Excuses zoals “de ramen en het schuifdak staan open” tellen niet mee. Alleen een cabrio met het dak open is vrijgesteld van deze wet.

Volledig afschaffen

Mocht je dus geen kinderen hebben en ook binnen 9 maanden niet van plan zijn om ze te krijgen, dan mag je dus blijven roken in de auto. Tenminste, vooralsnog. Het Duitse parlement gaat kijken naar een compleet rookverbod in de auto. Duitsland rekent dus hard af met roken in de auto gezien de torenhoge boetes. Een idee voor ons in Nederland? Er is namelijk vorig jaar aan de bel getrokken door kinderartsen. (via 24auto.de)