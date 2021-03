Ook deze smartphonemaker gaat elektrische auto's maken - Autoblog.nl

Na (mogelijk en hopelijk) Apple, Huawei en Sony, gaat ook deze smartphonemaker elektrische auto’s produceren.

De elektrische automarkt is booming. Er lijkt iedere maand wel weer een nieuwe naam op te staan die zegt een nieuwe elektrische driewieler, pick-up, SUV, bestelbus, wat dan ook te willen maken. Ook bestaande bedrijven kijken naar de elektrobakken. Vaak zijn het bedrijven die al eerder elektroproducten verkopen aan particulieren. Neem Huawei, Apple en Sony. Die laatste heeft met de Vision S al een daadwerkelijke auto laten zien. Met Huawei en Apple blijft het echter bij geruchten.

Smartphonemaker gaat elektrische auto’s bouwen

Het Chinese Xiaomi is wat stelliger. Deze smartphonemaker gaat namelijk definitief elektrische auto’s bouwen. Okay, smartphonemaker is misschien wat oneerbiedig als we het over Xiaomi hebben. Ze maken namelijk allerlei producten, naast smartphones ook laptops en zelfs huishoudelijke apparaten als snelkookpannen. Toch zullen de meeste Nederlanders Xiaomi voornamelijk van de smartphones kennen.

Voor de EV’s gaat Xiaomi een dochteronderneming in het leven roepen. Hoe dit bedrijf gaat heten is niet duidelijk. Xiaomi gaat hier de komende tien jaar naar verwachting zo’n tien miljard dollar in steken. Een flink bedrag, maar voor EV’s is dan ook veel geld nodig. Het bedrijf hoopt wereldwijd ‘slimme elektrische voertuigen’ te kunnen verkopen. Over wat voor auto’s we het hebben, is niet duidelijk. Het bedrijf zegt vannacht met meer info te komen. Volgens de geruchtenmolen werkt Xiaomi samen met Great Wall Motors. Zij produceren voor andere autofabrikanten auto’s, zoals de Ora Good Cat uit het plaatje. En nee, die naam verzinnen we niet ter plekke.

Daarmee wordt Xiaomi dus de zoveelste Chinese autofabrikant die in Europa auto’s wil gaan slijten. Het is nog geen enkele Chinese autofabrikant gelukt om een serieuze rol te spelen op de Nederlandse automarkt met een Chinese naam. Zou Xiaomi de eerste kunnen zijn, of is dit gewoon de nieuwste Dyson?