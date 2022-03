Nieuw in de Autoblog Garage; de Porsche Boxster van Nicolas

Omdat het leven maar kort is en dromen er zijn om nagejaagd te worden staat er sinds kort een Porsche Boxster 981 in de Autoblog Garage

Autoliefhebber zijn is een nare aandoening. Heb je die eenmaal opgelopen, is er niets meer aan te doen, al neem je nog zoveel vaccins. Het enige dat je eraan kunt doen is het leven met die aandoening zo aangenaam mogelijk te maken. Waarvan akte, daarom staat er sinds kort een Porsche Boxster 981 in de Autoblog Garage.

Na de laatste jaren vrijwel alleen BMW gereden te hebben, kwam er een maand of 8 geleden een Porsche voor in de plaats. Inderdaad, de Cayenne diesel, inmiddels voorzien van een chipje en dus een vrij rappe schuit op wielen. Maar helaas kroop het bloed waar het niet kon gaan en moest er een tweede bij.

Het leven is maar kort, dus geniet ervan

De reden van de aanschaf is een heel persoonlijke. Ik heb lang getwijfeld of ik die hier wilde delen, maar heb besloten het toch maar te doen. Over jezelf praten op een site die er niet specifiek voor is bedoeld voelt een beetje raar. Maar het rechtvaardigt de snelle aanschaf van de geweldige fun-auto wel.

Afgelopen jaar werd er bij mij een nare chronische ziekte geconstateerd. Na vele maanden van extreme buikpijnen, misselijkheid en andere pijnlijke ongemakken die ik niet met jullie zal delen, kwam na het zoveelste zware onderzoek in een ziekenhuis de oorzaak eindelijk naar voren.

Ik blijk een chronische pancreatitis te hebben. Dat is een chronische aandoening aan de alvleesklier. Heel simpel gezegd is dat orgaan constant ontstoken en vreet het zichzelf heel langzaam op, met op z’n tijd een acute -heftige- alvleesklierontsteking als gevolg.

En ik kan inmiddels uit ervaring vertellen dat dit vreselijk veel pijn doet en je die weken dat die acute aanval duurt het liefst gewoon dood wil. (Ik blijf een man hè, bij ons is het allemaal nét iets dramatischer.) Vervelend is vooral ook dat de ziekte nooit meer overgaat en de pijn dus ook niet.

Toen er afgelopen najaar ook nog eens ‘slechte cellen’ in de alvleesklier werden gevonden, schoten de meest dramatische denkbeelden vanzelfsprekend door mijn hoofd. Na een aantal zware onderzoeken en ingrepen is het acute gevaar wat dat betreft voorlopig geweken, maar het zet je wel aan het denken. Het leven is kort en je moet genieten van ieder moment dat je hebt.

Waar geniet ik van? Van Porsches natuurlijk!

Het leven werd volledig omgegooid, mijn favoriete bezigheid, (te veel) wijn drinken op een terras en daarna veel te veel en te vet eten, behoorde dan ook voorgoed tot het verleden. Voordeel is wel dat er inmiddels 23 kilo’s en de nodige katers verdwenen zijn, maar de grootste liefhebberijen in mijn geliefde Spanje daarmee dus ook.

Daar wilde ik iets voor in de plaats hebben. Iets waar ik instant gelukkig van zou worden. In mijn geval is dat -vanzelfsprekend- een auto. En dan ook nog een roadster als het even kan, met die verplichte 6-cilinder aan boord. Rationeel natuurlijk complete onzin, want zo’n auto heb je niet nodig. Sterker, ik heb er in juli nog zo een van verkocht vanwege te onpraktisch.

Maar in plaats van de ratio te laten overheersen, besloot ik deze keer de emotie te laten winnen. Hoe onpraktisch en onnodig ook, er zou een roadster komen. Mijn vrouw stond volledig achter mijn besluit en toen kon de zoektocht beginnen!

Het autoblog advies is een goede raadgever

Een hoop opties spookten door mijn hoofd. Bijvoorbeeld een Donkervoort D8. Geniaal ding, bovendien ook niet een auto die per maand een schrikbarend bedrag minder waard zou worden en geweldig om te rijden. Alleen wel té onpraktisch en een 4-pitter aan boord. Werd het dus niet.

Ook een Porsche 997 cabriolet of zelfs een Aston Martin V8 Vantage kwamen voorbij. Maar ook die werden het niet. Te oud en de goede nog net iets te duur.

En dat vond ik zeker na een Autoblog Advies van @willeme, dat hartstikke toevallig en geheel willekeurig precies mijn zoektocht omschreef. Kwam dat even mooi uit, wat een mazzel… De auto die daar als eerste werd behandeld, was toevallig ook de nummer 1 op mijn lijstje. Inderdaad, een Porsche Boxster (S) 981. Dat moest hem gaan worden.

Kopen we de Boxster in Nederland of Spanje?

Aangezien ik in Spanje resideer, was het de vraag in welk land we de Porsche Boxster gingen kopen. Ik had een voorkeur voor Nederland, zeker ook omdat daar meer exemplaren stonden die aan mijn eisen voldeden (Boxster S met PDK) en omdat ik wel Spaans spreek, maar mijn Nederlands is nog net iets beter. Altijd fijn bij de aankoop van een toch wel prijzig artikel.

Maar hier in Spanje zouden er vast ook wel wat staan, toch? Zeker. Een zoektocht over Coches.net leverde 1 exemplaar op dat me niet meer losliet. Ok, het was geen Boxster S en hij had ook geen PDK, maar wel zeer weinig kilometers (29.500) en een prijs die zo’n 15.000 euro lager lag dan de vergelijkbare Boxsters in Nederland. Toch maar eens gaan kijken dus.

Samen met een bevriende monteur hebben we de auto helemaal doorgelicht en het bleek echt een pareltje te zijn. De kilometers klopten, hij was schadevrij en in absolute nieuwstaat. Als belangrijke optie zat er de ‘klappenauspuff’ op, da’s dus het dubbele sportpijpje met kleppen, voor een extra harde sound als je dat wil en een beschaafde brom voor wanneer je dat wil. Nooit dus.

De Porsche werd gekocht, mijn droom kwam uit

Na wat gedoe over de prijs kwamen we er toch redelijk snel uit. En al waren de 4 Pirelli’s die om de 20 inch velgen lagen nog voorzien van meer dan voldoende profiel, ze werden toch gratis vervangen voor 4 nieuwe exemplaren omdat ze -net als de rest van de auto- uit 2014 kwamen. Ook de remschijven en blokken rondom werden op kosten van de garage vernieuwd.

Het onderhoud heeft de auto altijd gehad bij een officiële Porsche dealer, getuige de stempels in het boekje en dat blijft ook zo nu de auto van mij is. Omdat ik er zuinig op ben én ga blijven, heb ik er ook een originele hoes voor in de garage bij gekocht. Geen zout, zand en stof dus op de mooie zwarte body. Het genieten kan gaan beginnen!

Wat een feest is deze Porsche

En dus heb ik nu twee Porsches in de garage staan, en dat besef ik nog steeds niet helemaal. Eentje voor de lange afstanden met passagiers en bagage en eentje helemaal voor mij. En mijn hemel, wat is dat leuk. De lichamelijke misère wordt totaal vergeten als ik de motor start en de garage zich vult met een heerlijke sonore en hese brul van de ‘flat-six’. En dan moet het rijden nog beginnen!

Tuurlijk, hij is niet zo snel als een Boxster S en de verzetten van de handgeschakelde 6-bak zijn wat lang, maar dat maakt me eigenlijk niet uit. De lol wordt er in mijn ogen in elk geval niet minder om en dat is waar het toch om gaat, niet?

En al is de nieuwe 718 sneller, beter en zuiniger, toch heb ik geen moment overwogen om die aan te schaffen. Juist vanwege die pruttelende 4-cilinder die daar achterin ligt. Nee, ik heb er nog net eentje te pakken uit het juiste tijdperk met de juiste motor en al kost de benzine uitgerekend juist nu een godsvermogen, mij krijgen ze er met geen stok meer uit!!

Genieten zal ik, voor je het weet is het voorbij!