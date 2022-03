Toto Wolff steekt mentale problemen niet onder stoelen of banken

Mercedes F1 teambaas Toto Wolff is openhartig over zijn mentale problemen. De Oostenrijker laat van zich horen.

Of je nu net moet kunnen rondkomen van een uitkering en daar psychologische stress van hebt, of een enorme verantwoordelijk met je meedraagt als teambaas zijnde van het Mercedes F1 team. Mens zijn we allemaal en dat betekent dat we ups en downs kennen.

Dat Toto Wolff een man is met emoties weet iedereen wel die de Formule 1 kijkt. De cameraploegen van de F1 hebben alle denkbare emoties wel een keer vast weten te leggen. Van een applaudisserende en lachende Toto tot een woedende Toto die met koptelefoons gooit. Het zien van de emoties, niet alleen van de Oostenrijker maar van alle teambazen, maakt het kijken naar cruciale momenten in de F1 ook zo mooi. Toto Wolff heeft in een interview met de Britse krant The Times bekendgemaakt dat hij al 18 jaar een psychiater ziet vanwege mentale problemen.

De Oostenrijker zegt in het interview dat hij er geen problemen mee heeft dit naar buiten te brengen. Voor hem zit er geen stigma op dit onderwerp. Verder geeft de teambaas aan al meer dan 500 uur aan sessies te hebben gehad om te praten over zijn worstelingen met een psychiater. De psychiater van Wolff zal ongetwijfeld overuren hebben gedraaid na de slotrace van het 2021 seizoen.

Met het interview wil de teambaas ook aangeven dat het oké is om hulp te zoeken wanneer je kampt met mentale problemen.