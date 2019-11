Zo kom je onder je verkeersboetes uit

Zo'n dure boete hoef je niet zomaar te slikken.

Iemand die een bekeuring moet incasseren kan nog wel eens van mening zijn dat dit onterecht is. Wat blijkt nu? Vorig jaar was dat in 107.300 gevallen ook daadwerkelijk zo. Door het AD opgevraagde cijfers van het Centrale Verwerking Openbaar Ministerie wijzen dit uit. En dat zijn dan alleen nog maar de boetes waar bezwaar tegen is gemaakt. Er zijn natuurlijk ook een heleboel onterechte boetes die gewoon betaald worden.

In totaal werden er vorig jaar 9,2 miljoen boetes uitgeschreven door het CJIB. Dat komt neer op 25.000 boetes per dag en – mocht je het willen weten – gemiddeld 17,3 boetes per minuut. De schatkist wordt op deze manier in een aardig rap tempo bijgevuld. Bij elkaar waren al deze boetes goed voor €745 miljoen. Daar gaat echter door de onterechte boetes waartegen bezwaar is gemaakt €8,5 miljoen af. Dit bedrag had echter veel hoger kunnen zijn als er meer mensen bezwaar zouden maken.

95% van de mensen doet dat niet. Men neemt even een momentje om te balen en betaalt vervolgens gewoon. Klaar. Maar het is dus geen zinloze onderneming om op je strepen te gaan staan en bezwaar te maken tegen een boete. In 2018 werd de burger in ongeveer een derde van de gevallen in het gelijk gesteld.

Boetes kunnen om diverse redenen onterecht zijn, hoewel juridisch onhoudbaar misschien een betere term is. Er moet bijvoorbeeld voldoende bewijsmateriaal zijn. Zo moet het OM bij een snelheidsovertreding een schouwrapport van de politie kunnen laten zien waaruit blijkt dat de borden zijn gecontroleerd. Is dat er niet? Dan kan de boete in de papierversnipperaar. Als je door rood rijdt en alleen je kenteken wordt genoteerd moet de politie uit kunnen leggen waarom ze je niet staande hebben kunnen houden. Zijn ze daar niet toe in staat, dan is de kans ook groot dat de boete ongeldig wordt verklaard. Op deze manier weten juristen veel meer boetes ongedaan te maken dan je in eerste instantie zou denken.

Het bezwaar maken hoef je voor de kosten niet te laten, want die zijn er nauwelijks. Je kunt al voor €12,50 een jurist in de arm nemen en sommigen doen het zelfs gratis en voor niets. Dit doen ze niet uit liefdadigheid, maar vanwege het feit dat ze bij winst een proceskostenvergoeding krijgen. Je moet wel zin hebben in de bureaucratisch rompslomp die een proces met zich mee brengt. Zo’n geintje kan namelijk jaren duren.

Bron: AD