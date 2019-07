Duizenden vieze diesels op de Nederlandse wegen

De controles die gedaan worden zijn slecht te noemen.

Wanneer een auto naar de garage gaat voor een APK-keuring mag je er vanuit gaan dat dit enigszins serieus verloopt. Het gaat immers om de veiligheid van je auto. Met de APK-keuring kijkt men ook naar zaken die van invloed zijn op het milieu. Bijvoorbeeld op de aanwezigheid van een katalysator of, in het geval van een moderne diesel, op de aanwezigheid van een roetfilter.

Het hebben van een roetfilter op een moderne dieselauto is verplicht. Deze filter verwijderen is dan ook niet toegestaan. Mocht een monteur ontdekken dat het filter niet meer aanwezig is dan is dat een APK-afkeurpunt. In de praktijk blijkt echter dat men nauwelijks controleert op de aanwezigheid van een roetfilter.

Tot die ontdekking kwam EenVandaag na cijfers te hebben opgevraagd bij de RDW en kennisinstituut TNO. Volgens het actualiteitenprogramma rijden er in ons land 20.200 auto’s zonder filter rond. Van slechts 397 auto’s is ook echt geconstateerd dat er een roetfilter ontbreekt. Zonder filter stoot een auto tot 150 keer zoveel fijnstof uit als een auto met filter.

Sinds vorig jaar mei is het controleren op de aanwezigheid van zo’n filter een vast onderdeel geworden van de APK. In de praktijk blijkt nu dat de invoering van deze maatregel amper effect heeft. Er zijn diverse redenen waarom zoveel dieselrijders het roetfilter laten verwijderen. Zo zou de auto zuiniger rijden en hoeft een filter in de toekomst ook niet vervangen te worden, wat weer scheelt in de portemonnee. Bovendien is het lastig controleren. Bij het verwijderen van het filter blijft de behuizing vaak zitten. Met een controle kijkt men alleen naar de buitenkant en niet of het filter nog daadwerkelijk in de behuizing zit.

Wat Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Milieu betreft komen er strengere controles. Met bijvoorbeeld meetapparatuur kan gekeken worden of er wel of geen filter aanwezig is. De vereiste voor de apparatuur is er nu niet. Voor nu is enkel koekeloeren of de behuizing van het roetfilter aanwezig is voldoende. Bedrijven die een APK-keuring uitvoeren hoeven wat de staatssecretaris betreft niet bang te zijn voor gevolgen. De verantwoordelijkheid ligt bij de automobilist, aldus van Veldhoven. En on that bombshell is het nog maar de vraag of hier concreet verandering in gaat komen. De portefeuille is nog steeds bij veel mensen belangrijker dan het milieu.