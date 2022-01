Tesla Model S presteert uiterst slecht in Duitse APK keuringen

De Tesla Model S blijkt het erg slecht te doen in de Duitse APK keuringen. Alleen twee Dacia’s zijn nog slechter.

Iedereen die wel eens een auto uit Duitsland geïmporteerd heeft, kent het belang van de TüV keuring. Deze is vergelijkbaar met de Nederlandse APK keuring, maar dan extra Duits en extra gründlich. Doel van de TüV-keuring is, net als in ons eigen land, om te waarborgen dat auto’s veilig genoeg zijn om de wegen te betreden. Uiteraard wordt er ook gewetensvol vastgelegd welke auto’s het goed doen in deze keuring en welke niet. Maar om daar boude statements aan te verbinden, moet er natuurlijk wel genoeg data voor handen zijn.

Welnu, dat is nu voor het eerst ook als het om EV’s gaat, het geval. Dat betekent dus ook dat er een onvermijdelijk lijstje opgesteld kan worden om de Überfliegers van de Versagers te onderscheiden. En om maar met de deur in huis te vallen: de Tesla Model S doet het nog slechter dan de beurskoers van Tesla afgelopen week. Niet alleen als de vergelijking wordt gemaakt met andere EV’s, maar ook als je het vergelijkt met conventionele auto’s.

De TüV is voor het eerst fällig na drie jaar en daarna elke twee jaar. Al na de eerste drie jaar, vertoont maar liefst 10,7 procent van de Model S-en de nodige problemen. Het gaat dan met name om problemen met de verlichting en het onderstel (met name de draagarmen). Andere EV’s doen het een stuk beter. De Smart Fortwo Electric Drive is de beste met een Mängelquote van 3,5 procent. De BMW i3 pakt een score van 4,7 procent en de Renault Zoe doet 5,7 procent.

Ook in vergelijking met vieze soortgenoten met een verbrandingsmotor onder de kap, doet de Tesla het matig. Alleen twee hoogvliegers van het Roemeense Dacia, te weten de Duster en de Logan, hebben nog vaker problemen. Ouch. Deze keiharde data lijkt dus te ondersteunen dat de bouwkwaliteit van Tesla’s niet per se heel goed is. Desalniettemin koop dan?