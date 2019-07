De internationale media over de crash Vettel vs. Verstappen

Hoe keek men internationaal tegen het moment aan in de race?

De Grand Prix van Engeland van gisteren had bijna alles. Spannende inhaalmomenten, mooie verdedigingen, touchés en een flinke crash. Dit laatste ten nadele van Max Verstappen die een podiumplaats kon vergeten. Zelfs zonder oranje bril is het eenvoudig om te concluderen dat Ferrari-rijder Sebastian Vettel hier fout zat. De coureur maakte een inschattingsfout en boorde de neus van zijn auto in het achterwerk van de Red Bull. Lees hieronder wat de internationale media te zeggen hebben over het bizarre moment.

CNN

Een beschamend moment voor de viervoudig wereldkampioen Vettel. De coureur beleeft een seizoen om gauw te vergeten. De Duitser was aan het jagen op Verstappen toen hij opeens te laat op de rem trapte. Hij boorde zijn voorkant in de achterkant van de Red Bull. Vettel kreeg een penalty van 10 seconden voor zijn rol in dit incident, met een 16de plaats als resultaat.

BBC

De BBC prijst Verstappen en Leclerc voor de race van gisteren. De omroep omschrijft het schouwspel van de twee als een moment that will go down in history as one of the greatest pieces of racing the sport has ever seen. Steek die maar in je zak. Die gebeurtenis werd besmet met het moment tussen Vettel en Verstappen. De BBC stelt dat het de achtste fout is geweest van Vettel in dit seizoen. Een unicum voor een F1-coureur, laat staan een viervoudig wereldkampioen.

Auto, Motor und Sport

Als een torpedo boorde Sebastian Vettel zijn auto in de Red Bull van Max Verstappen. De aanrijding deed denken aan de clash tussen Verstappen en ex-teamgenoot Daniel Ricciardo in Azerbaijan in 2018. Vettel werd door de stewards aangezien als dader in dit geheel en kreeg een straf van 10 seconden voor zijn kiezen. Zijn race eindigde alles behalve in de punten.

Sky Sports

Wow, wat een incident tussen Max Verstappen en Sebastian Vettel. Het is een weekend om gauw te vergeten voor de Ferrari-rijder. Het is bizar dat beide coureurs konden doorrijden na het incident. Verstappen wist zelfs weer dicht naar teammaat Gasly te klimmen.

Gazetta dello Sport

De 38ste ronde resulteerde in een sportief drama voor Vettel. In een mogelijke aanval op Verstappen maakte Vettel een keiharde fout met het remmen. Verstappen kon uiteindelijk een vijfde positie claimen.

ESPN

Terwijl de ene Ferrari-rijder werd uitgeroepen tot Driver of the Day, eindigde de andere Ferrari-rijder achteraan in het veld na een beschamende aanrijding. Het is 12 maanden geleden dat Vettel een viervoudig wereldkampioen-waardige race liet zien. Leclerc lijkt alsmaar beter en beter te worden, terwijl Vettel zich moet afvragen of hij nog wel thuishoort bij Ferrari.

Incredible scenes here at Silverstone! Stewards are looking at the incident between Vettel and Verstappen#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/awraiuT6se — Formula 1 (@F1) July 14, 2019

L’Equipe

Wie fan is van een show moest wederom de auto van Max Verstappen in de gaten houden. De Nederlander was agressief vanaf de start en het leverde een fantastisch duel op met Charles Leclerc zonder dat beide coureurs te ver gingen. Dat nam een andere wending toen Vettel het ontbrak aan controle en een botsing volgde. Ondanks de aanrijding kon de Red Bull-rijder doorgaan en alsnog wat punten verzamelen met zijn beschadigde auto.

Le Figaro

Le Figaro omschrijft het incident tussen Vettel en Verstappen als een absolute flop. Met nog minder dan tien ronden te gaan krijgt de Nederlander te maken met een klapper voor bocht 16. Vettel boorde als een harpoen zijn auto in Verstappen. Wonder boven wonder konden beide auto’s doorrijden. Een gedesillusioneerde Verstappen die het met een vijfde plaats moest doen. Voor Vettel was dit de zoveelste fout van dit seizoen, die achteraf zijn excuus aanbood aan Verstappen.