Grootste autoverhuurder van NL doet aan dieselsjoemelen

We zijn nog niet eens halverwege 2018 en het jaar is alweer gepiekt.

Belastingbetalers kunnen vannacht met een tevreden hart hun bed induiken. Dit alles dankzij EenVandaag, die na een uitvoerig onderzoek tot de opmerkelijke constatering kwam dat het grootste autoverhuurbedrijf van Nederland, Bo-rent, de boel al tijdenlang aan het bedonderen is. Uit de bevindingen van EenVandaag blijkt dat Bo-rent op grote schaal roetfilters verwijderd heeft uit de Mercedes Sprinter.

De motivatie achter het verwijderen van de roetfilters is van vrij simpele aard: het zou de zaak teveel geld kosten. Hoewel de auto’s tussen de twintig en vijftig keer meer roet uitstoten, en daarmee de luchtkwaliteit in de omgeving omlaag helpen, besparen ze enorm op onderhoudskosten. In plaats van de originele roetfilters op de Sprinters te laten zitten, vervingen ze deze door op maat gemaakte uitlaatpijpen. Het verantwoordelijke garagebedrijf paste zelfs de software van de (honderden) wagens aan om foutmeldingen op het dashboard te voorkomen. Een andere bron bevestigt het verhaal.

“Die roetfilters liggen ergens opgeslagen. Ze worden bij nieuwe wagens preventief eronder uitgehaald, omdat Bo-rent er veel problemen mee had. Ze wilden af van het gezeur, het scheelde hun een hoop geld.”

Voor de beeldvorming vertelt de directeur van Topcats nog over een recent incident.

“Een paar maanden geleden kreeg ik via een tussenpersoon het aanbod om 750 roetfilters te kopen, afkomstig uit voertuigen van Bo-rent. Vaak filters uit nieuwe wagens met nog geen tien kilometer op de teller.”

Op heterdaad betrapt, zou je zeggen. Niet helemaal. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was namelijk vorig jaar augustus al op de hoogte van de wanpraktijken. Destijds besloten ze echter geen trek te hebben om “gerichte acties [te] doen richting één specifiek bedrijf.” Lekkere boel! Erger kan het niet, toch? Natuurlijk wel! Bo-rent beweert namelijk dat zij zelf helemaal niets fout hebben gedaan, en dat de grote partijen roetfilters juist zijn gestolen.

“Wij hebben geen roetfilters verwijderd, maar helaas zijn we wel meerdere malen het slachtoffer geworden van georganiseerde diefstal waarbij grote partijen roetfilters onder onze bussen vandaan zijn gestolen.”

Het onderzoek van EenVandaag omvatte gelukkig ook een flink gedeelte praktijk. Het programma ging eropuit en huurde bij zes verschillende Bo-rent vestigingen negen Sprinters. Na inspectie bij Topcats bleek dat zeven van de bestelauto’s niet beschikten over een roetfilter. Game, set, match, noemen ze dat, geloof ik. Het verhaal krijgt ongetwijfeld nog een staartje…

Met dank aan iedereen voor de tips!

