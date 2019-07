Renault Sport viert 40 jaar turbo

En wij vieren dat vrolijk mee. Want turbo.

Tegenwoordig is de turbo een noodzakelijk kwaad, vroeger was het een item om je streetcredibility te verhogen. We hebben het natuurlijk over de turbocompressor. In de jaren ’80 was turbo n iet alleen een blaasinstrument voor verbrandingsmotoren, maar ook een levensstijl. Alles werd turbo, overal werd turbo opgeschreven en in volgende de Dikke van Dale is turbotaal nog steeds een begrip.

Als we kijken naar de pioniers qua turbotechniek, zijn er een paar merken die naar boven komen: Oldsmobile (Cutlass) BMW (2002 Turbo), Porsche (911 Turbo) en Saab (99 Turbo). Renault mag eigenlijk ook niet in dat rijtje ontbreken. Ze waren iets later dan eerder genoemde merken, maar dat maakt niets uit. Omdat Renault zo’n grote fabrikant is en de turbo op veel modellen monteerde, was de impact veel groter.

De eerste raceauto van Renault met een turbo was de Renault RS10. Mede dankzij die auto werd het turbotijdperk in de Formule 1 ingeleid. De eerste straatauto van het Franse merk met een turbo was de Renault 18 Turbo. De Renault 18 was een beetje een gezapige doch comfortabele familiesedan. Maar dankzij de turbo was de Renault 18 ineens cool. Niet alleen vanwege de toegenomen snelheidsdrang, maar ook dankzij diens looks.

Niet veel later, in 1981, maakte Renault een homerun met de Renault 5 Turbo. Het Renault 5-gehalte beperkt zich voornamelijk tot de naam en de oorsprong van de flink uitgebouwde koets. Het is eigenlijk een rallyprototype met de motor in het midden en de aandrijving op de achterwielen. Maar het zijn niet alleen rallyauto’s, ter homologatie zijn er ook straatuitvoeringen van de Renault 5 Turbo.

Voor wie het allemaal minder extreem mag, is er een Renault 5 Alpine Turbo. Deze heeft zijn motor op de vooras liggen en gewoon voorwielaandrijving. Het is in principe de voorloper van de Renault 5 GT Turbo, een van de meer sensationele auto’s in zijn klasse. Dankzij de kleine motor en de grote turbo duurt het even voordat ‘ie zijn maximale vermogen bereikt, maar dat was (en is!) juist onderdeel van de beleving.

Renault gebruikt de turbo niet alleen op het gebied van rallyauto’s, raceauto’s en Hot Hatches. De Turbo blijkt ook uitstekend geschikt om een weerwoord te bieden aan de alsmaar sneller wordende sedans. Een Renault 21 Turbo had geen enkele moeite om een BMW 325i op de snelweg het flink lastig te maken. De ultieme kers op de taart is natuurlijk de Renault Safrane Biturbo.

Deze auto moest zich meten met Duitse concurrenten als de Audi 100 S4 en Mercedes-Benz E420. Omdat te bereiken werd de auto ook door Duitse firma’s onder handen genomen, te weten Irmscher en Hartge. Tot op de dag van vandaag maakt Renault gebruik van turbotechnologie, waaronder de Mégane Renault Sport Trophy-R. Gefeliciteerd en op naar de volgende 40 jaar!