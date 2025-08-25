Durf jij 330 km/u in deze BMW M4 Cabrio?

Dit is natuurlijk geen standaard M4, dit is de G4M Bi-Turbo van G-Power.

Heel hard open rijden. Ik heb er de lol nooit van begrepen. Boven de 100 km/u begint er een kleine wervelstorm te ontstaan en ben ik bang dat mijn laatste haarwortels door de kracht eruit worden getrokken. Maar wie niet zo’n mietje is als ik moet de G4M Bi-Turbo Convertible bestellen.

Het is de nieuwste creatie van G-Power op basis van de BMW M4 Cabrio. Aan het uiterlijk te zien is het niet te missen dat het om een verbouwde M4 gaat. Een GP-VENTURI motorkap, een G-Power DEEPTONE RVS-uitlaat, een GP-SHURIKEN grille en GP-HURRICANE RR velgen zijn enkele elementen die weggeven dat het hier niet om een standaard M4 gaat. En al die Caps Lock-benamingen benadrukt natuurlijk hoe vet dit allemaal wel niet is. Of zo.

Van M4 naar Monster

Onder de kap draait nog steeds de 3.0-liter zes-in-lijn met twee turbo’s, maar dan wel met de GP-720 software erop. Het resultaat: 720 pk en 850 Nm. Ter vergelijking: een standaard M4 Competition Cabrio heeft 510 pk. Met bijna 200 pk extra en een topsnelheid die richting 330 km/u gaat kun je in elk geval open rijden op een behoorlijke snelheid. Als dat je ding is.

Wat wel opvalt aan deze build is dat G-Power de pre-facelift M4 Cabrio als basis heeft genomen. Het interieur heeft nog de kleinere schermen en iDrive 7. Dat valt toch op. De facelift is inmiddels een tijdje uit, hadden ze deze nog op de plank liggen? Niet iedereen is fan van de enorme iPad met de facelift, dus misschien is er juist een markt voor deze pre-lift auto.

Prijskaartje

Ja, wat kost dat dan hoor ik je denken. Voor het volledige GP-720 pakket betaal je €35.700 in Duitsland. Vind je dat wat gortig, dan biedt G-Power ook mildere varianten aan. Al vanaf €3.685 kun je instappen met 600 pk, en er zijn ook stops op 620, 650 en 670 pk. Het 700 pk-pakket kost €14.900 en zit qua prijs-prestatie misschien wel in de meest interessante categorie. Want heb je die laatste 20 pk nou echt nodig?

En sterker nog: durf jij écht met open dak richting 330 km/u te gaan?