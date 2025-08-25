Jouw parkeerboete kan zomaar een aanmaning worden

Weet jij veel dat je een parkeerboete gescoord hebt..

Elke keer als jij met je DigiD inlogt in de digitale inboxparadijs van MijnOverheid krijg je weer zo’n vraag: wilt u van gemeente blabla de correspondentie voortaan digitaal ontvangen? Je klikt maar op ja om naar het volgende scherm te gaan. Dit kan betekenen dat je sommige post niet meer fysiek krijgt in de bus thuis.

Bijvoorbeeld een parkeerboete. Wat blijkt nou? Wie zijn boete digitaal via MijnOverheid ontvangt, loopt een veel grotere kans om uiteindelijk een aanmaning op de mat te krijgen. En die extra kosten tikken hard aan.

Uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij verschillende gemeenten blijkt dat automobilisten die hun boete digitaal ontvangen twee keer zo vaak te laat betalen als mensen die de prent gewoon per post krijgen.

In Amsterdam gaat het zelfs om 36 procent van de digitale boetes die eindigen in een aanmaning, tegenover 20 procent bij papieren boetes. In Twente (Almelo, Enschede, Hengelo, Oldenzaal) ligt dat op 28 procent digitaal versus 13 procent op papier.

Digitaal verdwalen

De oorzaak is eenvoudig maar frustrerend: veel mensen hebben simpelweg niet door dat parkeerboetes via MijnOverheid worden verstuurd. Ze kijken nauwelijks in hun berichtenbox, hebben een oud mailadres opgegeven of krijgen überhaupt geen notificaties. Het gevolg is dat de boete onopgemerkt blijft. De termijn verstrijkt en wat volgt is een fikse aanmaning.

De Nationale Ombudsman trekt aan de bel. Reinier van Zutphen wijst erop dat burgers vaak niet eens weten waar ze ooit toestemming voor hebben gegeven. Sinds 2014 kun je bij MijnOverheid aanvinken dat je alleen nog digitaal post wilt ontvangen van gemeenten, de Belastingdienst of bijvoorbeeld waterschappen.

Inmiddels hebben zo’n zes miljoen Nederlanders dit geactiveerd. Handig, zou je denken. Totdat blijkt dat een parkeerboete ineens in die digitale stapel verdwijnt. Volgens Munish Ramlal, Ombudsman van Metropool Amsterdam, mist bijna de helft van de Nederlanders weleens zo’n bericht.

Mail zonder duidelijkheid

Wie al wel een notificatiemail krijgt, heeft niet door dat er een urgentie achter zit. In die mails staat namelijk alleen dat er een bericht van de gemeente klaarstaat. Niet dat het om een boete gaat, laat staan dat er een harde betaaldatum wordt genoemd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt inmiddels aan een duidelijkere tekst. Daarin moet voortaan ook de uiterste betaaldatum worden vermeld. Amsterdam heeft aangegeven zich daar graag bij aan te sluiten.

Geen boete, maar belastingaanslag

Nog een complicatie: officieel is een parkeerboete geen boete. Juridisch gaat het om een naheffingsaanslag parkeerbelasting. En dat valt onder belastingrecht, niet onder verkeersrecht. Daardoor gelden de strikte regels die bijvoorbeeld bij CJIB-boetes wél van kracht zijn niet. Gemeenten mogen zelf hun betaaltermijnen bepalen. Dat is soms slechts twee weken.

Dus twee weken je digitale postbus niet openen en hop, de eerste aanmaning van je parkeerboete kan al binnen zijn.

Goed om te weten: wie bezwaar maakt, belandt bij de belastingrechter in plaats van de kantonrechter. Die laatste is doorgaans coulanter richting de burger.

Landelijke oplossing nodig

De Ombudsman pleit inmiddels voor een landelijke aanpak. Het huidige lappendekenbeleid zorgt voor veel verwarring: de ene gemeente legt een bonnetje achter de ruitenwisser, de ander stuurt een brief en weer een ander vertrouwt volledig op MijnOverheid. Stuur gewoon alle naheffingsaanslagen via de post, dan ben je van het gezeur af.

Foto: Kijk, CJIB komt nog wel gewoon met de post binnen!