M4 Cabrio met 610 pk is ideale allrounder

Als je nog eventjes wat accessoires erop besteld, wordt de M4 cabrio met 610 pk nog even wat dikker.

Toevallig hadden we gisteren een lijstje met supercabrio’s. Van die auto’s waar je objectief gezien maar moeilijk een lans voor kan breken. De BMW M4 Cabrio is misschien ook wel zo’n type auto. In principe wil je de performance, rijkwaliteiten en dynamiek van een M4 Coupé. Met het dak gaat daar toch een beetje van verloren.

Maar dan kun je dus altijd bij AC Schnitzer terecht om jouw onthoofde M4 alsnog iets sneller en dynamischer te maken. Waarde collega @RubenPriest kon al de aankondiging doen van de AC Schnitzer M4 Cabriolet, voor nu hebben we meer afbeeldingen en meer informatie van de dikke BMW voor je.

M4 cabrio met 610 pk

De basis is in dit geval de BMW M4 Cabriolet Competition. Deze levert in standaardvorm al 510 pk en 650 Nm. Meer dan je ooit nodig zult hebben. Dankzij xDrive (standaard op de cabrio) kun je het echter wel goed kwijt.

Maar ja, als je 510 pk goed kunt verwerken, dan moet meer vermogen ook lukken, toch? Dat is – uiteraard – wat ze gedaan hebben bij AC Schnitzer. Er zijn twee ‘stages’. met Stage I stijgt het vermogen naar 590 pk en het koppel naar 750 Nm. Ga je voor Stage II, dan blijft het koppel gelijk, maar ga je naar 610 pk.

Sinds kort is er ook een speciaal sportuitlaatsysteem voor de BMW M4. Deze kun je erkennen aan de twee dubbele eindpijpen van 110 mm doorsnede per stuk. De tuner uit Aachen belooft niet alleen fraaiere looks, maar ook een beter geluid.

Als je dat laatste niet wil hebben (omdat je volwassen bent geworden) dan kun je ook kiezen voor de eindpijpen. Dan ziet het er net zo cool uit, maar kun je anoniem door Rotterdam centrum cruisen.

Accessoiregids

Dat lukt niet als je alle visuele opties aanvinkt in de AC Schnitzer accessoiregids. Er is een splitter die gek genoeg de voorkant er beter uit laat zien. Die neus blijft wennen (net zoals mijn zus nog steeds lelijk is), maar met de splitter eronder ziet het er iets beter uit. Alhoewel smaken natuurlijk verschillen, mijn zus is immer ook getrouwd.

Verder zijn er Bow Side Wings. Ja, echt, zo heten die. Deze carbon-oplakstukken doen niets voor de prestaties, maar vallen wel op bij de caissière als je je McChicken aan het afrekenen bent. Verder zijn er spoiler frutsels en natuurlijk de verplichte diffusor.

De wegligging is ook daadwerkelijk verbeters. Er zijn verlagingsveren waarmee de auto’s zo’n 15 tot 20 mm naar beneden gaat. Je kunt ook kiezen voor het RS Gewindefahrwerk. Dat is een KW V4-set die specifiek voor AC Schnitzer ontwikkeld is.

Daarmee kun je de M4 nog lager leggen. Deze look kun je dan complementeren met de velgenset. Deze zijn in dit geval gesmeed, dus extra licht, extra sterk en extra duur. Alle onderdelen kun je direct bij AC Schnitzer bestellen.

