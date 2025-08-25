Moet je ook bij de Audi Q3 gaan voor Sportback?

De compacte SUV, maar dan nog iets compacter.

Een paar maanden geleden mocht @Wouter al eens plaatsnemen in de nieuwe Audi Q3. De derde generatie van het verkoopwondertje krijgt een boel nieuwe technologie, fraaie verlichting en mooi doorlopende lijnen, met ook nog eens voldoende ruimte. Zoals dat bij de Q-modellen van Audi gaat kon een iets krappere, duurdere maar ook mooiere Sportback niet uitblijven. Bij de SQ6 e-tron gaven we je het advies om de Sportback te verkiezen boven de SUV. Geldt dat ook voor zijn broertje?

Als we de twee nieuwe Q3’s naast elkaar zetten, zie je goed het verschil tussen de SUV- en coupéachtige daklijn. Kijk ook maar naar het achterste raampje aan de zijkant. Door de schuinere lijn naar beneden is het plafond van de Sportback 29 millimeter lager dan de SUV. Daardoor oogt de Sportback wat minder log naar mijn idee. Daar lever je echter wel wat voor in.

Op die aflopende daklijn na verandert er niet veel aan de Sportback ten opzichte van de gewone Q3. Er zit nog steeds de plattere singleframe grille op, de nieuwe (o)led-lampjes zijn aanwezig, de stuurkolom is opgeruimd dankzij nieuwe stengels en je kunt kiezen voor een sportiever onderstel en slimme adaptieve cruise control. De Sportback staat wel standaard op 18-inch wielen in plaats van 17-inch onder de SUV. Optioneel groeien de velgen naar 20-inch dankzij Audi Sport.

Waar lever je dan op in? Nou, op drie zaken die behoorlijk belangrijk zijn voor de gemiddelde Nederlander. Punt één: de kofferbakruimte. Als vakantieauto is de SUV meer geschikt. In de Q3 Sportback past 1.289 liter aan spullen met de bank plat, wat 97 liter minder is dan in de SUV.

PHEV-specs

Net als de gewone Q3 komt de Sportback alleen als plug-in hybride naar Nederland. De aandrijflijn produceert 272 pk aan vermogen en 400 Nm aan koppel. Dankzij dezelfde 25,7-kWh batterij als in de SUV kom je maximaal 118 kilometer ver op elektriciteit.

Je zult het nooit merken, maar dat is 1 km minder dan de SUV. Je zou zeggen dat die coupélijn zorgt voor betere aero en dus meer elektrisch rijbereik net als bij de eerdergenoemde SQ6, maar dat is dus niet het geval. Ook bij de Sportback kun je opladen met maximaal 50 kW DC zodat je binnen een half uurtje van 10 naar 80 procent kunt opladen.

Tot slot één van de belangrijkste aspecten voor de Nederlander: de prijs. In oktober lanceert Audi de Q3 Sportback, maar je kunt nu wel al aan Audi laten weten dat je er eentje wilt hebben. In Duitsland vraagt het merk € 51.150 voor de Q3 Sportback e-hybrid. Dat is € 1.850 meer dan de SUV. Oftewel: wie mooi wil zijn, moet op meerdere manieren pijn lijden.