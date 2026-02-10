Durf jij de elektrische remmen van dit Chinese merk aan?

Geen leidingen, geen vloeistof en geen weg terug

In Europa zijn we vooral bezig of een fysieke knop wel of niet mag blijven, in China zijn ze alweer in het volgende hoofdstuk. Elektronische remmen. Geen leidingen, geen olie, maar alles op kabels, motoren en software. Klinkt leuk, maar ook wel een beetje eng. Toch?

Het idee heet Electronic Mechanical Braking, en is opzich vrij simpel. Bij EMB wordt het rempedaal niet meer hydraulisch verbonden met de remklauwen. Alles loopt via elektrische actuators, regeleenheden en draadjes enzo. Je voet geeft een signaal, de auto rekent, en de remmen doen de rest.

Waar komt dit opeens vandaan?

China heeft in 2025 een nieuwe verplichte norm ingevoerd die vanaf 1 januari 2026 geldt. Daarmee is een volledig elektrisch remsysteem dus officieel toegestaan. Uiteraard moet dit systeem wel voldoen aan strenge eisen voor veiligheid en betrouwbaarheid. Dus met andere woorden: de wetgever heeft het hek geopend, nu mag iedereen los.

En dat blijft niet alleen bij mooie praatjes. Chinese leveranciers trekken hele productielijnen uit de grond, jagen hun systemen door eindeloze duurzaamheidstests en vinken ondertussen de nodige veiligheidscertificaten af. Het doel hiervan is niet weer het zoveelste experimentele concept maar gewoon keiharde massaproductie vanaf 2026. Wel nog in het klein. Gelukkig.

De eerste auto’s staan al klaar

Denk je nu: leuk verhaal, maar dat zien we pas over tien jaar. Mis. De eerste auto die officieel met EMB wordt aangekondigd staat al in de startblokken: de Chery Exeed EX7. Daarmee claimt Chery de primeur en reken maar dat de rest niet lang achterblijft. Binnen het Chery-concern zijn meerdere EV’s al probleemloos door de nieuwe remtesten gerold en ook namen als Geely en toeleveranciers van Li Auto duiken steeds vaker op.

Natuurlijk zitten er een aantal voordelen aan dit systeem. EMB maakt volledig onafhankelijke wielcontrole mogelijk. Ideaal voor EV’s, rijhulpsystemen en alles wat richting autonoom gaat. Elke rem doet precies wat nodig is, wanneer het nodig is, zonder hydraulisch gespetter of ander ouderwets gedoe.

Niet alles is al perfect

Dat betekent niet dat het kinderspel is. Elektrische actuators moeten razendsnel en foutloos werken. Systemen moeten dubbel uitgevoerd zijn, voor het geval er iets misgaat. Ook moeten we de prijs niet vergeten. Remmen zijn leuk, maar niet iets waar klanten graag extra voor betalen. Behalve sommigen dan.

Ik vind technologische vooruitgang helemaal mooi, begrijp me niet verkeerd. Maar toch vertrouw ik mijn vertraging liever toe aan remvloeistof, leidingen en iets wat je kunt ontluchten met vieze handen op de oprit.