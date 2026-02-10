Durf jij de elektrische remmen van dit Chinese merk aan?

Geen leidingen, geen vloeistof en geen weg terug
In Europa zijn we vooral bezig of een fysieke knop wel of niet mag blijven, in China zijn ze alweer in het volgende hoofdstuk. Elektronische remmen. Geen leidingen, geen olie, maar alles op kabels, motoren en software. Klinkt leuk, maar ook wel een beetje eng. Toch?
Het idee heet Electronic Mechanical Braking, en is opzich vrij simpel. Bij EMB wordt het rempedaal niet meer hydraulisch verbonden met de remklauwen. Alles loopt via elektrische actuators, regeleenheden en draadjes enzo. Je voet geeft een signaal, de auto rekent, en de remmen doen de rest.
Waar komt dit opeens vandaan?
China heeft in 2025 een nieuwe verplichte norm ingevoerd die vanaf 1 januari 2026 geldt. Daarmee is een volledig elektrisch remsysteem dus officieel toegestaan. Uiteraard moet dit systeem wel voldoen aan strenge eisen voor veiligheid en betrouwbaarheid. Dus met andere woorden: de wetgever heeft het hek geopend, nu mag iedereen los.
En dat blijft niet alleen bij mooie praatjes. Chinese leveranciers trekken hele productielijnen uit de grond, jagen hun systemen door eindeloze duurzaamheidstests en vinken ondertussen de nodige veiligheidscertificaten af. Het doel hiervan is niet weer het zoveelste experimentele concept maar gewoon keiharde massaproductie vanaf 2026. Wel nog in het klein. Gelukkig.
De eerste auto’s staan al klaar
Denk je nu: leuk verhaal, maar dat zien we pas over tien jaar. Mis. De eerste auto die officieel met EMB wordt aangekondigd staat al in de startblokken: de Chery Exeed EX7. Daarmee claimt Chery de primeur en reken maar dat de rest niet lang achterblijft. Binnen het Chery-concern zijn meerdere EV’s al probleemloos door de nieuwe remtesten gerold en ook namen als Geely en toeleveranciers van Li Auto duiken steeds vaker op.
Natuurlijk zitten er een aantal voordelen aan dit systeem. EMB maakt volledig onafhankelijke wielcontrole mogelijk. Ideaal voor EV’s, rijhulpsystemen en alles wat richting autonoom gaat. Elke rem doet precies wat nodig is, wanneer het nodig is, zonder hydraulisch gespetter of ander ouderwets gedoe.
Niet alles is al perfect
Dat betekent niet dat het kinderspel is. Elektrische actuators moeten razendsnel en foutloos werken. Systemen moeten dubbel uitgevoerd zijn, voor het geval er iets misgaat. Ook moeten we de prijs niet vergeten. Remmen zijn leuk, maar niet iets waar klanten graag extra voor betalen. Behalve sommigen dan.
Ik vind technologische vooruitgang helemaal mooi, begrijp me niet verkeerd. Maar toch vertrouw ik mijn vertraging liever toe aan remvloeistof, leidingen en iets wat je kunt ontluchten met vieze handen op de oprit.
chimaera zegt
De Airbus A220 en Boeing 787 gebruiken al jaren elektronische remmen. Zover ik weet zonder veel problemen.
727pk zegt
Mercedes probeerde het (en ging op z’n bek) net na de eeuwwisseling, met Sensotronic op de toenmalige E en SL klasse. (Heeft een hoop geld gekost om de auto’s daarna weer om te bouwen naar conventioneel). Dus het idee is niet nieuw, en zeker al wel eerder toegepast. Maar, net als met het verbieden van verzonken deurgrepen, laat China hier weer zien dat de echte stappen in automotive design nu langzaam aan uit China beginnen te komen, en dat ze niet meer slechts copycats zijn van Westerse innovaties.
Homer55 zegt
Ik heb een W211 met SBC remmen… Vind het een mooi systeem. Het kost wellicht wat als het een keer begeeft maar het is niet zo dat het jaarlijks terug komt of continu aandacht vraagt. Snap de drama niet zo…
Olie zuipende motoren en luchtvering kost meer geld als het aan de beurt komt denk….
727pk zegt
@sirsideways: ik heb de afgelopen weken wat rondgereden in bergachtig gebied. Onder meer een afdaling van 1800 meter naar zeeniveau, hellingshoek soms 12%, op autowegsnelheden. Regelmatig medeweggebruikers gezien die dat in de hoogste versnelling, het hele stuk remmend, doen. Ik wens je dan veel geluk met je hydraulische systeem, gevuld met kokende remvloeistof (en een paar dampbellen).
Robert zegt
Precies dit. Er zijn genoeg drive-by-wire, steer-by-wire en brake-by-wire systemen te vinden in andere systemen dan in de automotive sector. En laten we wel wezen: een overmaat aan condenswater in je remvloeistof of zelfs doorgerotte remleidingen zijn ook geen feestje voor de automobilist.
rogerzz zegt
Wel geinig dat je je rempedaal dan softwarematig ook een ander remprofiel kan geven. Dan wordt het elke keer spannend hoe hard je remt afhankelijk van je sport/comfort of eco-profiel. In combinatie met PHEV-regeneratief remmen vast een mooi samenspel.
Mweh, ik zie de enorme voordelen niet. Het lijkt mij ook niet dat ABS ineens beter werkt en je remweg ineens korter wordt.