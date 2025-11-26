Dit Chinese merk wil graag Europees worden

De Chinese automerken willen Europa veroveren, zonder importheffingen. Ook dit merk wil graag een Europees merk worden.

Ja, als je kijkt naar de auto op de foto boven dit artikel, dan weet je het meteen: de Ora 5! Is dit dan de Chinese crossover waar we in Europa allemaal op zitten te wachten? Great Wall Motors, het bedrijf achter deze auto, denkt van wel.

Dit Chinese merk heeft namelijk aangekondigd Europa te gaan veroveren met maar liefst zeven nieuwe modellen. Ze zijn al in Europa aanwezig, maar in Nederland verkopen ze op dit moment nog geen wiel. Dat gaat dus allemaal veranderen.

Allemaal aan de EV

In Europa moeten we allemaal aan de elektrische auto en laten ze die nu net in overvloed bouwen in China. Zoals deze Ora 5 dus bijvoorbeeld. Ideaal voor Europa, want niet te duur waarschijnlijk en heel bruikbaar.

Probleem: tante Ursula rekent torenhoge invoerheffingen voor Chinese auto’s. Oplossing: Een Europees merk worden! BYD heeft dat ook al bedacht door in Hongarije een fabriek te bouwen en auto’s in elkaar te zetten in Turkije. Dat laatste is dan wel geen Europese Unie, maar de invoerrechten zijn wel lager.

Great Wall Motors komt naar Europa

Het Chinese merk twijfelt nog tussen Spanje en Hongarije. Nog even kijken in welk land ze het meeste voordeel kunnen halen. Beide landen hebben ruime ervaring met de auto-industrie dus wat dat betreft is alles mogelijk.

Het plan is om in 2029 al zo’n 300 duizend auto’s te bouwen binnen de Europese Unie. Dat zullen overigens niet persé alleen maar elektrische auto’s zijn. Ook auto’s met conventionele brandstofmotoren gaan hier van de band rollen. Al dan niet hybride.

Benieuwd of we binnenkort Great Wall Motors in Europa kunnen toevoegen aan het lijstje autofabrikanten. En of we als Europeanen natuurlijk massaal zo’n kekke Ora 5 gaan aanschaffen… Wat denken jullie?