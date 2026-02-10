Abonnementen in de auto moeten duidelijker en transparanter, eist Duitse waakhond

Je denkt een complete auto te kopen, maar steeds vaker krijg je alleen het startpakket.

Abonnementen zijn niet meer weg te denken uit de autowereld. Diverse voertuigfuncties zijn tegenwoordig alleen nog tegen betaling beschikbaar. Deze beginnen vaak heel klantvriendelijk met een gratis proefperiode, maar als die afloopt is begint de ellende met de vraag: hoeveel moet er eigenlijk betaald worden?

ADAC wil duidelijkheid

Vooral op die onduidelijk speelt de ADAC (de Duitse ANWB) in. Uit marktonderzoek van de dienstverlener blijkt dat consumenten vaak niet goed geïnformeerd worden over de kosten en de contractduur. Daar moet verandering in komen als abonnementen steeds vaker een vast onderdeel van autobezit gaan worden.

ADAC concludeert dat de onduidelijkheid vooral zit bij de voorwaarden die per merk verschillen. Dat is niet gek, want iedereen lijkt andere diensten achter een betaalmuur te verbergen. Het begon allemaal bij BMW dat als eerste kwam met abonnementen voor stoelverwarming en groeide door. Bij Tesla moet je zelfs voor de radio maandelijks betalen.

Daarom pleit de ADAC voor meer transparantie en duidelijkheid van de autofabrikanten over de duur van de abonnementen en wat wel en niet gratis beschikbaar is. Consumenten hebben namelijk behoefte aan een duidelijk overzicht van de kosten. De functies die bijdragen aan de veiligheid en praktische gebruik moeten volgens ADAC in elke auto gratis beschikbaar zijn.

Pas op: occasions hebben ook abonnementen

Voor kopers van jonge occasions adviseert ADAC dat je goed informeert bij de verkoper wat de precieze contracten en voorwaarden zijn van abonnementen. Het kan zomaar zo zijn dat je diensten in de auto voor lief neemt, terwijl die onder een abonnement vallen dat bijna uit de gratis proefperiode loopt. Daardoor moet je ineens gaan betalen voor iets waarvan je dacht dat het bij de auto hoorde.

Wat veel automobilisten zich niet realiseren, is dat de gratis periode meestal alleen geldt voor de eerste eigenaar. Ook loopt deze in veel gevallen precies even lang als de gemiddelde leaseperiode. Daarna komt de rekening pas echt: functies die bij aankoop nog werden gepresenteerd als ‘standaard’ kunnen ineens verdwijnen, tenzij je alsnog een abonnement afsluit.

Vooral kopers van jonge occasions lopen hierdoor risico, omdat bij veel merken de gratis diensten al na drie tot tien jaar aflopen, terwijl sommige autofabrikanten – zoals Renault en Volvo – zelfs pas vlak vóór het einde van die gratis termijn laten weten wat de nieuwe kosten worden.

De ADAC eist dat de autofabrikanten wat moeten doen aan de duidelijkheid en transparantie van de abonnementen. Of dat ook gaat gebeuren, is helaas aan de fabrikanten zelf. Gelukkig kun je zelf ook iets doen om niet met nog meer abonnementen opgezadeld te raken. Op de site van ADAC staan allerlei alternatieven van veel digitale functies die als abonnement in auto’s aangeboden worden.