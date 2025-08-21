Durf jij: dit is de goedkoopste Porsche Macan van Marktplaats

De Porsche Macan heeft inmiddels lang de tijd gehad om een beetje af te schrijven, hoe veel auto krijg je voor je geld?

De meningen zijn erover verdeeld of nou de Boxster of Cayenne aangewezen moet worden als de auto die Porsche heeft ‘gered’. Feit is wel dat die laatste een enorm onvoorspelbare zet was voor het Duitse merk en niet gewoon een kleinere 911. Inmiddels is het wel anders: het idee van een Porsche als luxeauto is nu zo normaal als het maar kan. De Panamera werd de grote sedan van het merk en in 2014 kreeg de Cayenne een klein broertje. Want zo’n Cayenne is, ondanks zijn succes, aardig aan de prijs. Met de Macan werd een Porsche-SUV bereikbaarder. Ook met iets minder potentie, maar goed: dat hoort erbij.

Porsche Macan

Toch heeft de Porsche Macan het ietwat zwaar te verduren gehad. Het was geen muurbloempje, de instapper had een viercilinder en er was geen mogelijkheid voor een V8. Nou had de turbo een ook niet vreselijke 3.0 liter V6 met 400 pk, maar dan nog. De Macan is tot 2024 in productie gebleven en opgevolgd door de elektrische Macan, al schijnt een derivaat op benzine ook nog te komen.

Goedkoopste Porsche Macan van Marktplaats

En toch, als je even door al die ietwat muggenzifterige dingetjes heen kan kijken, is de Macan wel een echte Porsche. Veel opties en Porsches zijn verrassend betrouwbaar, het rijdt puik voor wat het is en er zit echt wel gang in als je dat wil. Nu het ding 11 jaar oud is, wordt wel duidelijk dat ook de Macan een sterke afschrijvingscurve kent. Porsches heel houden is een dure hobby, instap-Macan of niet. Enfin, tijd om eens te kijken wat zo’n auto nog kost. En het valt best mee.

Om even je verwachtingen realistisch te houden: de goedkoopste Porsche Macan van Marktplaats is nog niet zo’n compleet gare eerste generatie Cayenne, maar goed, die is dan ook een forse 10 jaar ouder. De goedkoopste Macan is een bruin exemplaar uit 2014 die nieuw 87.400 euro heeft gekost. Het is een Macan S, dus géén viercilinder! Voordat je té hard juicht, het is een Macan S op diesel. Dan heb je dus wel een 3.0 liter V6, maar dan op satansap. Bekijk het zo: dan mag je gewoon 2,4 ton trekken met deze Macan. Het exterieur is bruin met de kleine velgen. Zoals gezegd wordt de Macan nooit echt een muurbloempje, dus dan is zo’n niet-excentrieke spec eigenlijk perfect.

Interieur

De 259 pk sterke Porsche Macan zal vast niet alle opties hebben, daar is Porsche te uitgebreid voor. Maar vrijwel alles wat je wenst zit er wel op. En op zich is de Porsche-cabine van des tijds helemaal niet zo slecht verjaard, behalve die knoppenbrij rondom de pook dan. Kortom: je hebt waarschijnlijk helemaal geen verkeerde auto aan deze Macan.

Kopen

Nadelen? Welnu, die prijzen om Porsches rijdend te houden, daar ontkom je niet aan. Helemaal omdat de goedkoopste Porsche Macan van Marktplaats een diesel is: dat kost wat in de wegenbelasting. En het ding heeft 368.000 kilometer achter de kiezen. Nou is het interieur niet helemaal naar de gallemiezen voor die kilometerstand, maar het is wel een flink getal. Ach, je kan er meer van maken.

Kost dat? 19.995 euro. Ja, voor 20.000 euro is dit hele pakket voor jou. De Porsche Macan is niet de meest gewilde Porsche en ze zullen vast minder waard worden dan dit. Maar dan weet je even hoe de markt ervoor staat. Koop dan?!?