Koop een extreem goedkope EV op Marktplaats

En dan heb je ook nog eens een auto waar er maar eentje van is in Nederland!

Elektrisch rijden is niet weggelegd voor mensen die krap bij kas zitten. Als arme student kom je eerder uit bij een Toyota Starlet, of iets dergelijks. Er staat nu echter een heuse EV op Marktplaats voor de prijs van een Toyota Starlet. Eigenlijk nog minder zelfs..

Voor het luttele bedrag van €750 kun jij de nieuwe eigenaar zijn van een Zotye 5008. Een wat…? Een Zotye 5008. Dit is een elektrische auto uit China. Inmiddels zijn er ontelbaar veel Chinese EV-fabrikanten, maar Zotye was een van de eersten.

Toch is de auto minder oud dan je denkt. Het bouwjaar is namelijk 2012. Als het 1999 was geweest hadden we dat ook meteen geloofd. Dat komt omdat Zotye als basis de eerste generatie Daihatsu Terios heeft gebruikt, die dateert uit 1997 en al sinds 2005 uit productie is.

Zotye bouwde hun versie van de Terios gewoon met verbrandingsmotoren, maar in 2010 kwamen ze met deze elektrische versie op de proppen. Uiteraard moet je van een 15 jaar oude Chinese EV geen denderende specificaties verwachten. De accu heeft slechts 32 kWh aan capaciteit, dus zelfs in 2012 stelde de range weinig voor. Nu kom je op een goede dag 140 kilometer ver, zo blijkt uit de advertentie.

Snelladen is er uiteraard niet bij en AC-laden gaat met maximaal 2 kW. Daarmee duurt het 12 uur om de 32 kWh-accu van helemaal leeg naar helemaal vol te laden. Het vermogen bedraagt volgens de RDW 36 pk. Dat is niet veel, maar hé, een Dacia Spring heeft ook maar 45 pk. En die is een stuk duurder. De topsnelheid van deze Zotye is 100 km/u. Dat is meteen een handig hulpmiddel om te hypermilen op snelweg.

Dat was nog niet het hele verhaal. Er zijn nog een paar redenen dat deze occasion maar €750 kost. Zo valt de auto soms spontaan uit, wat opgelost kan worden door de beproefde methode ‘uitzetten en weer aanzetten’. Verder zijn de stuurbekrachtiging en de verwarming defect en zo zijn er nog wat mankementen.

Er kleven dus wat nadeeltjes aan deze auto, maar voor €750 mag je niet klagen. Wie weet is er een Handig Harry die deze auto weer helemaal pico bello kan maken. Dan heb je voor heel weinig geld een echte EV. We zouden zeggen: sla je slag, op Marktplaats!