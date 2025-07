Maken of kraken, deze goedkope Novitec Ferrari op Marktplaats

Een Ferrari zonder Novitec goodies is tegenwoordig zeldzaam, zo ook deze op Marktplaats.

Het Duitse Novitec kennen we al vele jaren, maar pas de laatste jaren zijn ze echt hofleverancier geworden op alles waar een Ferrari-badge op plakt. Het lijkt bijna een standaard praktijk geworden onder de rijken. 812 gekocht? Novitec eronder!

Persoonlijk vind ik het wel érg luid en de klassieke 6.5 liter V12 soundtrack een beetje verpesten met die F1-pitch. Maar wie ben ik. Zonder Novitec goodies op je Ferrari doe je niet meer mee, dus koop vooral deze California op Marktplaats.

Het is dan geen 812. Echter heb je als voordeel dat er ook een heel ander prijskaartje tegenover staat. Het is de enige moderne Ferrari met een dubbele koppeling die je rond de ton kan kopen. In dit geval staat de Ferrari California Novitec voor 106.900 euro op Marktplaats te koop.

De reden dat dit een ‘goedkope’ Ferrari is: de California is altijd een beetje onbegrepen gebleven. Het uiterlijk moet je ding zijn. En liefhebbers zijn er nog altijd niet over uit of het nou wel een échte Ferrari is of niet. Je kunt in elk geval niet ontkennen dat je veel auto krijgt voor het geld.

De prestaties zijn ook in 2025 nog een dikke prima. Open rijden, met een atmosferische 4.7 liter V8 onder de kap. 466 pk, waarmee je in 3,9 sec naar 100 km/u knalt. Met een topsnelheid van 310 km/u. Laten we eerlijk zijn. Meer heb je niet nodig. Erg fraai aan dit model is het bruin lederen interieur. Geeft toch wat meer sjeu dan bijvoorbeeld zwart.

Wat is er dan zo Novitec aan deze Ferrari California op Marktplaats? De cabrio is uitgerust met een Novitec carbon splitter, diffuser, spoiler en uitlaatsysteem. Dat moet dan de aankleding én het geluid ten goede komen. Ze horen je zeker aankomen.