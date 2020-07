Toyota Corolla Cross, want er waren nog niet genoeg SUV’s

De Toyota Corolla Cross bewijst dat de trend van SUV’s nog lang niet achter ons ligt.

Men neme een bestaande, succesvolle naam. Gooit het de hoogte in en het volgende succes is geboren. Ford maakte een SUV van de Mustang en nu is het Toyota die de Corolla misbruikt gebruikt voor SUV doeleinden in vorm van de Cross.

De introductie van het model was in Bangkok, Thailand. Denk echter niet dat dit een modelletje is voor de Aziatische markt. Toyota heeft de ambitie om de Corolla Cross ook elders in de wereld te gaan verkopen. Als hybride gaat zo’n model het ongetwijfeld goed doen op de Europese markt.

Het moet een compacte SUV voorstellen. De auto is 4,46 meter lang, 1,82 meter breed en 1,62 meter hoog. De Corolla Cross heeft een wielbasis van 2,64 meter en de SUV weegt 1.385 kg als hybride. Laatstgenoemde is het meest relevant voor Europa, dus daar focussen we ons dan ook op. De voorwielaangedreven hybride krijgt een 1.8 liter viercilinder, gekoppeld aan een elektromotor. Het systeemvermogen komt uit op een niet al te indrukwekkende 122 pk.

Er kunnen vijf personen mee in de Toyota Corolla Cross. De bagageruimte bedraagt maximaal 487 liter als je het reservewiel thuislaat. Het model is gebouwd op het GA-C TNGA-platform. Daarmee deelt hij zijn basis met een crossover als de Lexus UX. Ook de gewone Corolla’s staan op dit platform, net als de Prius.

Toyota heeft de naam Corolla aan de SUV gegeven omdat dit het best verkochte model is geweest in de geschiedenis van het merk. Met deze SUV die wereldwijd verkocht gaat worden zullen die nu al indrukwekkende cijfers alleen nog maar verder oplopen. De Corolla-benaming is bekend in meer dan 150 landen. Er zijn meer dan 48 miljoen exemplaren van de Corolla verkocht. Verder zegt de Japanse autofabrikant deze auto te willen bouwen om te voldoen aan de enorme wereldwijde vraag naar SUV’s. Nou, oké dan.