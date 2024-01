Durven jullie nu wel een Corvette Stingray te kopen?

De Corvette Stingray wordt heel erg goed uit. En betaalbaar!

We krijgen geregeld aanvragen binnen voor het Autoblog Advies. Nog altijd meer dan we (helaas) kunnen behandelen. Uiteraard dank daarvoor! Mede dankzij jullie input kunnen wij ook in 2024 weer artikelen maken.

Als men op zoek is naar een wat prijzigere sportwagen, dan wil men graag iets met een toffe naam en staat van dienst. Maar als het eventjes kan iets waar je niet op leeg loopt. En gek genoeg vergeten ze altijd de Chevrolet Corvette te overwegen.

Het maakt bijna niet uit wat het budget is, maar voor het geld van een 911 heb je bijna altijd wel een versere Corvette. Vroeger konden we zeggen dat een Corvette altijd een matig interieur had en de afwerking niet denderend was.

Dat was al wat beter in de Corvette C6 en gewoon keurig voor elkaar in een C7. Natuurlijk, het is geen Porsche of Mercedes, maar gewoon keurig.

Afschrijving

De Corvette C7 was nieuw (mede dankzij importtaksen en CO2-heffing) vrij prijzig, maar nu beginnen ze interessant te worden. Voor het geld van een 997 of nette Cayman 981 heb je nu dus gewoon een gave Corvette Stingray! De auto die we voor je hebben is niet de goedkoopste C7 van Marktplaats, dat is er namelijk een cabrio met automaat en de auto die je hier op de afbeeldingen ziet, is een coupé met handbak.

En niet zomaar een handbak! De Corvette is namelijk een van de weinige auto’s met een handgeschakelde versnellingsbak met zeven voorwaartse versnellingen. Deze transaxle bak komt van de firma Tremec (de TR-6070). Uiteraard is een sperdifferentieel gewoon standaard.

Prijs Corvette Stingray

De configuratie van dit exemplaar is niet heel erg spannend. Grijze lak met zwart leder is zelfs een beetje saai te noemen. Maar een Corvette blijft een Corvette, dus de proporties zijn schitterend: een lange, lage neus, korte achterzijde, weinig overhang en lekker breed. Ook lekker: de coupé heeft een derde deur en een bruikbare kofferruimte.

De afschrijving heeft inmiddels lekker zijn werk gedaan, want dit exemplaar kost 63.895 euro. Het bouwjaar is 2014 en sindsdien heeft ‘ie 115.000 km gelopen. Dat is voor een Corvette helemaal niets. Die LS-motoren zijn namelijk oersterk, naast het feit dat ze goed klinken. Kortom, een goed voornemen met atmosferische achtcilinder, handbak en achterwielaandrijving. Veel beter wordt het niet, toch? Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Check hier de rijtest met de Stingray:

Dus dan is de vraag nu aan jou: welke Porsche zou jij kopen voor 63.895?