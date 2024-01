Maserati GranTurismo Trofeo – test en video

Een bekend profiel, maar de Maserati GranTurismo Trofeo uit deze test is wel compleet vernieuwd.

Ongetwijfeld maak ik er bij Maserati geen fans mee, maar je hoeft ook weer niet heel veel fantasie te hebben om te zien dat je vrijwel dezelfde auto als youngtimer kan kopen. Gezien de technische wijzigingen (waaronder een volledig elektrische versie) moet er óók veel verbouwd zijn aan de GranTurismo, zo is het ook. De basisvorm van de carrosserie is echter gelijk aan de GranTurismo die Maserati in 2007 markt bracht en die toen al snel gespot werd.

Destijds vonden we de koets schitterend, helemaal toen die medio 2012 nog wat strakker getrokken werd. Nu is er ook iets wat mij irriteert aan het ontwerp, sommige dames en heren verliezen ook hun elegantie in een kleine twee decennia. Iets in het ontwerp voelt wat lompig, zwaar of te groot aan. Wat wel een geinig detail is dat de cofango motorkap meer dan 3 m2 beslaat. Dat is een beste lap metaal.

Twee keer Nettuno V6 of volelektrische Folgore

Om met die laatste te beginnen: hier laat Maserati ballen zien. Al heel vroeg kondigden ze aan dat er (ook) een volledig elektrische versie van de GranTurismo zou komen met de naam Folgore. De 760 pk sterke elektrische GranTurismo haalt 320 km/u.

De instapper van de reeks is echter de GranTurismo Modena die is uitgerust met een 490 pk en 600 Nm versie van de Nettuno V6.

GranTurismo Trofeo met 550pk

De test deden we met de versie met de sterkste Nettuno V6: de GranTurismo Trofeo. De V6 Nettuno-motor heeft een slagvolume van 3 liter en een blokhoek van 90 graden. Mocht je dat enigszins bekend voorkomen, dan kan dat kloppen, dat lijkt verdacht veel op de Alfa Romeo V6 uit de Giulia en Stelvio Q.

De meeste Duitse twin turbo blokken hebben een hot-V layout, maar bij Maserati zitten de twee turbo’s aan de buitenkant van het blok. Ze draaien allebei een andere kant op, wat voor nog betere prestaties moet zorgen.

Ondanks dat Maserati al ettelijke decennia geen Formule 1 (maar wel Formule E) rijdt, gebruikt de Nettuno V6 op Formule1 geïnspireerde technologie. Het Maserati Twin Combustion (MTC) verbrandingssysteem heeft voorkamertechnologie die ook wordt gebruikt in de koningsklasse van de autosport. In de koppen van de Nettuno V6 zitten niet alleen dubbele bougies, maar ook voorverbrandingskamers die met kleine gaatjes verbonden zijn met de cilinders. Het blok heeft ook nog eens zowel directe injectie (die werkt met een druk van 350 bar) en indirecte injectie.

In de MC20 levert de Nettuno V6 nog meer vermogen, maar de GranTurismo Trofeo is op papier geen stakker. De 3.0 V6 levert 550 pk en heeft bij 3.000 tpm 650Nm beschikbaar. Volgens Maserati moet de sprint naar de 100 in 3.5 secondes gedaan kunnen worden, maar de GranTurismo Trofeo voelt minder snel. De topsnelheid is ruimschoots voldoende en ligt op 320 km/u.

De Nettuno V6 is wat rauw

Bij de sportievere MC20 past de vrij ruige Nettuno V6 prima, maar net als bij de Grecale is het geluid bij de GranTurismo soms wat misplaatst. Sowieso heeft de ondankbare V6 de magistraal klinkende atmosferische V8 op te volgen. Een bijna ondoenlijke taak, hoewel het ruige karakter en de extra snelheid van de Nettuno V6 het een en ander wel goed maken.

De Maserati GranTurismo is echter, nou ja een GT dus. Een auto die bedoeld is om lange afstanden op hoge snelheid in comfort te kunnen afleggen. De Nettuno V6 is niet te luid, maar wel te ruig. Vooral onder deellast en onderin het toerengebied kan het wat verfijnder.

AWD en een prima automaat

De vorige generatie GranTurismo was lang nog verkrijgbaar met een “sportieve” gerobotiseerde handbak met enkele koppeling. Die was niet bepaald het toppunt van verfijning en gelukkig is die al even verdwenen. Voor de vernieuwde GranTurismo greep Maserati naar de welbekende ZF achttraps automaat. Die doet ook hier weer zijn werk prima.

Ook nieuw is de vierwielaandrijving, die 70% van het vermogen naar de achterzijde stuurt. Behalve het verzoek om geen performance metingen te doen, zijn er nog meer geboden om met het bijna heilige Maserati op pad te mogen. Geen burnouts (op zich ook lastig met vierwielaandrijving), geen powerslides (dat lukt meestal nog wel), geen drifts (wat vrijwel hetzelfde is en waarvoor hetzelfde geldt). Het sportieve karakter moet niet al te veel benadrukt worden, maar het voelt wel alsof de GranTurismo best een stapje met de achterkant zou willen doen. Sportief zomerrubber plus typisch Nederlandse herfstweer is er wel een recept voor.

Een digitaal klokje

Maserati is heerlijk kwistig geweest met het leer en met schermen. Naast het 12.2” digital dashboard, 12.3-inch infotainment en additioneel 8.8-inch display is er ook nog een digitaal klokje. Op de Maserati Digital Clock zijn diverse zaken tevoorschijn te toveren, waaronder een kompas of een klok. Het is geinig, maar hier was een mooie analoge klok ook wel op zijn plek geweest.

Prijzig

Het is bijna traditie bij Maserati: stevige nieuwprijzen. De verkoopcijfers zullen moeten uitwijzen of ze te ver gaan, maar ook de GranTurismo heeft weer prijskaartjes om van te slikken (of te schrikken). In Nederland kost de Maserati GranTurismo Trofeo € 271.576 (in Belgie € 227.300,-). Voor dat geld komen de Ferrari Roma en de Porsche 911 Turbo in zicht. En van die beide zegt mijn ingebouwde accelerometer dat ze gehakt maken van de GranTurismo.

De GranTurismo Modena is een forse klap duurder dan een Porsche 911 Carrera 4S. Ongetwijfeld vinden ze dat bij Maserati geen echte concurrent, maar gezien het verkoopsucces van de Porsche zouden ze dat wel moeten doen. De test van de Maserati GranTurismo Trofeo laat me dus in vertwijfeling achter. De prestaties lijken wat “overdreven” en de prijzen zijn het zeker. Ondanks de vele updates blijft de GranTurismo vermoedelijk een zeldzaamheid op onze wegen.