Duurste Abarth 695 is een überzeldzaam bommetje

De duurste Abarth 695 van Marktplaats is een Biposto, maar niet zo maar eentje.

Leuke materie om binnenkort eens in te duiken: hoe veel speciale edities en varianten van de Fiat 500 (312) waren er nou eigenlijk? In zijn 16-jarige levensspanne (die overigens nog steeds gaande is) zijn er enorm veel speciaaltjes uitgebracht. Dat geldt ook voor de Abarth 500, de sportieve versie. Niet alleen worden de 500, 595 en 695 onderscheiden, ook zijn daaruit nog weer allerlei speciale edities en versies ontstaan. De meest extreme moet wel de 695 Biposto zijn.

695 Biposto

Biposto is Italiaans voor ’tweezitter’ en dat is hint nummer één. De Abarth 695 Biposto is ontdaan van zijn achterbank. Daar zit nu een rolkooi. De twee stoelen die er nog wel zijn, zijn koolstofvezel kuipstoelen met optioneel zespuntsgordels. Verder is er alles aan gedaan om zo licht mogelijk te worden, wat een leeggewicht van 995 kg oplevert: minder dan 1.000 kg! De 1.4 T-Jet viercilinder met 190 pk maakt de term ‘bommetje’ zeer terecht. Wat we altijd even willen benoemen bij de Biposto: optioneel kon je er echt een belachelijk onpraktische auto van maken met dus die zespuntsgordels, lichtgewicht ramen zonder raammechanisme (dan krijg je zo’n raceauto-esque kattenluikje aan beide kanten) en een dog ring-versnellingsbak, een speciale racebak met een bijzonder mechaniek, geleend uit de bizar gelimiteerde 500 Assetto Corse. Een heerlijk gevoel op het circuit, maar bizar onpraktisch voor normaal schakelen en een peperdure optie met zijn 10.000 euro.

Gelimiteerde Biposto

Er is iets dat specialer is dan een normale Abarth 695 Biposto, voor zover normaal de juiste term is. Ja, een speciale editie van een speciale editie, namelijk deze gele jongen. Een gele Biposto, dan weet de kenner al wat er aan de hand is. Dit is een Abarth 695 Biposto Record Edition.

Welk record? Alle records. Abarth mag dan nu een sportief sausje zijn voor Fiats, het was ooit een zelfstandig auto/sportmerk van Carlo Abarth. In hun inmiddels bijna 75-jarige bestaan, waar hoogstwaarschijnlijk in 2024 een speciaaltje van verschijnt, had het merk anno 2016 precies 133 records verbroken. De 695 Biposto Record Edition viert dat: voor elk record wordt één exemplaar gebouwd om dus op 133 stuks uit te komen. Dan moet je goed zoeken, maar wij vinden er gewoon eentje op Marktplaats.

Record Edition op Marktplaats

Als je een paar blubberdik aangeklede dealermodellen van de nieuwe 500e niet meetelt, is dit de duurste Abarth 500 op Marktplaats. In ieder geval veruit de duurste 500 van de vorige generatie. Dat laat wel zien dat dit gele monster echt iets speciaals is. Wat biedt hij dan over de ‘normale’ Biposto? Een geel kleurtje en een Record-badge.

Opties

Het is eigenlijk raar om te zeggen, maar voor een peperdure B-segment hatchback met twee koolstofvezel kuipstoelen, een rolkooi als achterbank en geen radio of airco is deze Record Edition best behoudend samengesteld. De normale handbak, geen dog ring praktijken, normale gordels en normale ramen. Het kan dus nog echt veel extremer. Wel krijg je dingen die niet misstaan op een goed circuitspeeltje zoals dus de Sabelt-kuipstoelen, 18 inch OZ Ultraleggera-velgen, Akrapovic uitlaat en een sperdifferentieel.

Kopen

We hintten al naar dat deze Abarth 695 Biposto Record Edition geen goedkoop grapje is en met slechts 8.607 km op de teller snap je ook wel waarom. Eén van 133, lage kilometerstand, ultieme versie. We durven geen uitspraken te doen over de waardevastheid van deze auto, dus laten we aan jou of een koper of 44.950 euro de moeite waard is. Kopen kan uiteraard op Marktplaats.