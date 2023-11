Autoblog Spot van de Week: Mercedes 300 SL Roadster

Een echte 300 SL (gaan we vanuit) in een unieke kleurstelling, hoe gaaf is dat?

De Mercedes 300 SL is een van de meest gewilde klassiekers. Zo gewild zelfs, dat sommigen een hoop moeite doen om exemplaren te vervalsen. Dat maakt het een beetje lastig om te bepalen of een 300 SL echt is, zeker als je dit alleen op basis van foto’s moet doen.

We gaan er gemakshalve maar even vanuit dat het exemplaar op deze foto’s een echte 300 SL is. Het is ten slotte niet zo dat er meer replica’s rondrijden dan echte, zoals het geval is bij AC Cobra’s.

De auto in kwestie is een 300 SL Roadster, die met 1.858 exemplaren nét iets minder zeldzaam is dan de Gullwing, waar er 1.400 van gebouwd. Dit is echter alsnog een hele gave klassieker, die zeker niet minder fraai is dan de coupé.

Meestal worden de cabrio en de coupé naast elkaar geleverd, maar bij de 300 SL was dat niet het geval. Toen in 1957 de Roadster verscheen stopte de productie van de dichte versie. De 300 SL Roadster werd vervolgens nog zes jaar lang gebouwd.

De Roadster is iets praktischer dan de coupé, in de eerste plaats vanwege het ontbreken van de Gullwing-deuren. Daardoor is de dorpel minder hoog. Daarnaast heeft de Roadster meer bagageruimte, mede vanwege een andere plaatsing van het reservewiel en een kleinere brandstoftank.

Een 300 SL Roadster is altijd een bijzondere verschijning, maar dit exemplaar heeft ook nog eens een bijzondere kleurstelling. De auto is uitgevoerd in Hellblau (wat sowieso een zeldzame kleur is), gecombineerd met een donkerblauw interieur.

Naast de unieke kleurencombinatie zijn er nog wat dingen net even anders aan deze 300 SL. Zo ontbreken aan de voor- en achterkant de chromen bumpers. Dit geeft de auto een wat cleanere look, al oogt het ook een beetje kaal. Wat verder opvalt zijn de uitlaten: deze 300 SL is voorzien van sidepipes, wat ongetwijfeld een heerlijk geluid zal opleveren.

Spotter @justawheelchairguy heeft hier dus een unieke 300 SL weten te spotten in Düsseldorf. En dat is natuurlijk een spot die de titel Spot van de Week verdient. Heb je zelf ook iets bijzonders gespot? Upload je foto’s dan op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje.

