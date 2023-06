Duurste Nissan van Marktplaats kost VIER TON

Vier ton voor een 24 jaar oude Nissan met het stuur aan de verkeerde kant. Oké, het is een Skyline GT-R, maar dan nog…

Een R34 Skyline GT-R had een hele leuke occasion kunnen zijn. Er is alleen één probleempje: ze zijn kneiterduur. Natuurlijk, het is een vette bak, maar om er nou twee ton op stuk te slaan… Toch worden er Skyline GT-R’s voor dergelijke bedragen verkocht. En we hebben er nu eentje op Marktplaats gevonden die het nog veel gekker maakt.

Het is wel een gaaf exemplaar, laten we dat even vooropstellen. Het betreft een Skyline GT-R V-spec, wat de ultieme versie is (op de V-spec II na). Met de V-spec heb je niet meer vermogen, maar wél een verbeterd vierwielaandrijvingssysteem, een sper, een stugger onderstel, een splitter, een diffuser en meer.

Motorisch verschilt de V-spec niet van de standaard GT-R, dus beide auto’s hebben 280 pk. Dat wil zeggen: op papier hebben ze 280 pk, omdat dit destijds de afspraak was in Japan. Boze tongen beweren dat de auto in de praktijk ruim boven de 300 pk heeft.

De kleur is ook het vermelden waard. Op de foto’s komt de lakkleur totaal niet tot zijn recht, maar het gaat om Midnight Purple. Een iconische kleur, die uiteen kan lopen van paars tot oranje. Deze kleur was exclusief voor de V-spec.

Dit exemplaar heeft ook nog relatief weinig kilometers op de teller staan. Volgens de Marktplaats-advertentie heeft deze Skyline nog geen 40.000 km gelopen. Al met al is het dus een heel interessant exemplaar.

Totdat je de vraagprijs ziet… Zoals we in de titel al verklapten wordt er bijna vier ton gevraagd voor deze auto. €395.000 om precies te zijn. En dat is natuurlijk gekkenwerk, ongeacht uitvoering, kleur of kilometerstand.