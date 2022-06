Duurste Alfa Brera van Nederland is episch fraai

Ooohhh, kijk die wielen! En check de kilometerstand. De duurste Alfa Brera van Nederland mag er zeker zijn.

De Alfa Romeo Brera is een bijzondere auto men die eigenlijk niet heel erg goed begrijpt. Noem iemand een exponent van de 939-familie (159, 159 Sportwagon, Brera en Spider) en iedereen zal hetzelfde zeggen: “die zijn te zwaar”.

In vergelijking met de voorgangers is dat ook het geval, maar we gaan er gemakshalve aan voorbij dat het compleet andere auto’s zijn. De nieuwe generaties waren namelijk een stuk groter, luxer, ruimer en kwalitatief een stuk hoogstaander. Bij de Brera was het vooral slechte communicatie vanuit Alfa Romeo. De auto werd als GTV-opvolger gepresenteerd, maar dat was het qua karakter niet.

Wilde je een lichtvoetige Alfa Coupé met Busso-V6, dan kon je een Alfa Romeo GT kopen. De Brera was eigenlijk meer een rijdende lounge voor stijlvolle mensen met een stijlvol beroep en stijlvolle kleding.

Duurste Alfa Brera van Nederland

Net als met de 159 werd de Brera met de jaren beter en beter. Met de facelift (eigenlijk meer een modelupdate) gingen er zelfs een paar kilo’s af. Ook werd het mogelijk om de V6 te bestellen met enkel voorwielaandrijving. In Groot-Brittannië kwam er een sportieve Brera S, die door Prodrive onder handen werd genomen met speciale lichtmetalen wielen en Bilstein-dempers en Eibach-veren.

Die kregen wij in niet ons land. Wel de versie met 1750 TBI, een 1.75 liter grote viercilinder met turbo, goed voor 200 pk. Dat is precies de uitvoering die je op de afbeeldingen ziet. Het is (verreweg) de duurste Alfa Romeo Brera van Nederland met een vraagprijs van 32.950 euro. Voor de op één na duurste ben je namelijk ongeveer de helft kwijt.

Uniek

De auto is uniek qua uitvoering én qua staat. Allereerst de configuratie. De kleur is wit met pindakaas leer. Dat klinkt als een bijzonder stijlvolle, gewaagde en aparte combinatie. Het is weer eens anders dan het obligate ‘kleurtje’. De 19 inch kruisspaak-velgen zijn bijzonder fraai, net als de Brembo’s die erachter huizen. Natuurlijk, het is smaakafhankelijk, maar de goedkeuring van ondergetekende heeft deze duurste Alfa Brera van Nederland.



Wat de auto zo duur maakt – naast de uitvoering – is de staat. Nieuwstaat is natuurlijk een term die men maar al te vaak onjuist bezigt. In dit geval staat er slechts 26.711 km op de teller. Uiteraard zal iemand wel íets kunnen vinden.

Maar laten we het zo zeggen: het zal niet veel kosten om deze auto fabrieksnieuw te krijgen. Voor mensen die het teveel geld vinden ten slotte het volgende: rijd je liever in dit of een Honda HR-V uit 2019 met dezelfde kilometerstand? Precies. Interesse? De advertentie check je hier!

