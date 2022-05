Derde generatie BMW X1, crossover met tot wel 326 pk!

De derde generatie BMW X1 klinkt heel erg interessant met net zoveel vermogen als de 850Ci van de jaren ’90.

Dames en heren, de derde generatie BMW X1 is onthuld! De eerste X1 was een bijzonder rare eend in de bijt. Opgebouwd uit 1 Serie (E87) en 3 Serie (E90) onderdelen maakte BMW een compacte crossover. Deze combineerde de nadelen van een auto met achterwielaandrijving (krap, zwaar, duur) met een kleine crossover.

De tweede generatie (de F48) is weliswaar minder puristisch voor BMW-adepten, maar wel een beter uitgangspunt voor het type auto. De markt heeft inmiddels gesproken. Sinds de X1 op het UKL1-platform (met motor overdwars en voorwielaandrijving) is de BMW vele malen populairder. Sterker nog, het slechtste jaar van de tweede generatie was beter dan het beste jaar van de eerste generatie X1.

Derde generatie BMW X1

Logisch dus dat de derde generatie van de BMW X1 voortborduurt op de tweede en niet al te veel risico’s neemt. Qua design is het duidelijk dat de auto gelijkenissen vertoont met andere BMW’s. De achterzijde doet wat denken aan de 1 Serie.

De voorzijde ook, maar stiekem is het hier beter in verhouding. De neus lijkt even groot te zijn, maar omdat de X1 een grotere auto is, stoort die enorme grille iets minder dan bij de 1 Serie hatchback. Enfin, vind ervan wat je ervan wil vinden. Deze auto is bedoeld om zoveel mogelijk mensen aan te spreken.

Afmetingen derde generatie BMW X1

De nieuwe BMW X1 is precies 4,50 meter lang, 5,3 centimeter meer dan bij de F48. De breedte is nu 1,845 meter (2,4 centimeter meer dan voorheen) en de hoogte is 1,642 meter (4,4 centimeter meer dan voorheen).

De wielbasis groeide met 2,2 centimeter en de spoorbreedte met maar liefst 3,1 centimeter. Wat voor het type auto wel knap is, is de luchtweerstandscoëfficiënt: 0,26! Dat is ongetwijfeld met de standaard 17 inch wielen en niet de nieuwe 20 inch patta’s die voor het eerst mogelijk zijn op de X1.

Aandrijflijnen benzine

Qua aandrijflijnen is er een hele hoop keuze. Het begint bij de X1 sDrive18i. Dat is een nogal omslachtige manier om aan te geven dat het gaat om versie met voorwielaandrijving en een anderhalf liter grote driepinter. Deze versie heeft een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Het vermogen is 136 pk, het maximale koppel bedraagt 230 Nm. Van 0-100 km/u duurt 9,2 seconden en de topsnelheid is 208 km/u. Dit zal in Nederland een populaire uitvoering worden.

Een stapje hoger staat de X1 xDrive23i. Deze heeft een 2.0 viercilinder met automaat en vierwielaandrijving. Qua vermogen (218 pk) en koppel (320 Nm) is het allemaal voldoende. In 7,1 zit je op de 100 km/u en het de 23i haalt 233 km/u. Maar wij schatten in dat deze versie vrij schaars blijft in Nederland.

Diesels (?)

Dat geldt al helemaal voor de diesels. Er komen er niet één, maar twee. Er is een X1 sDrive18d met 150 pk en 360 Nm uit een 2.0 viercilinder diesel. Volgens de WLTP is ‘ie zuiniger dan 5 liter op 100 km, dat is best indrukwekkend. De topsnelheid (210 km/u) en sprinttijd naar de 100 km/u (8,9 seconden) zijn adequaat.

De meest zeldzame versie – in ons land althans – zal de X1 xDrive23d worden. Met 211 pk en 400 Nm is ie niet gek veel sterker dan de ‘18d’. Vanwege het hogere gewicht en de frictie is de ‘23d’ niet heel erg veel sneller: 7,4 naar de 100 km/u en een top van 225 km/u.

Plug in hybrides voor derde generatie BMW X1

Nee, in Nederland zal de PHEV het populairst gaan worden, denk wij. Er komen er twee. De eerste is de X1 xDrive25e. Deze combineert de driecilinder bromtol met een elektromotor. Het resultaat is een systeemvermogen van 245 pk en een systeemkoppel van maar liefst 477 Nm! Sprinten naar de 100 km/u doet ‘ie uitstekend: in 6,8 tellen zit je op de 100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 190 km/u, dan kun je nét al die nieuwe Volvo’s voorbij zoeven op de Autobahn.

De topuitvoering is de X1 xDrive30e. Dit is echt een krachtpatser van jewelste. In basis is de configuratie hetzelfde, maar dan levert ‘ie 326 pk en eveneens 477 Nm. Ja, 326 pk. Dat had de BMW 850Ci in de jaren ’90 ook. Deze ‘30e’ gaat in 5,7 seconden naar de 100 km/u en is begrensd op 205 km/u.

Interieur

Het interieur is een hele stap voorwaarts. Dat was in het hoge model al behoorlijk netjes, maar het ziet nu echt keurig uit. Een fraai stuurwiel, mooie materialen en nog wat plaats voor echte knopjes, alhoewel het er telkens minder worden.

Voor je is een twee schermen, zoals we dat kennen van de BMW i4 (en nu ook de 3 Serie). Nadeel: er is geen iDrive-knop meer! Je zult dus meer met het scherm moeten werken. Dat is extreem zonde, want BMW had juist een USP met de iDrive-knop.

Uitvoeringen en standaarduitrusting

Qua uitvoering kun je kiezen uit een basis-versie, een X-Line (ietsje ruiger) of de M Sport (iets sportiever). BMW belooft dat de nieuwe X1 luxer is dan ooit. Niet alleen ten opzichte van de episch kale generaties van hiervoor, maar ook in vergelijking met de klasse waarin de auto opereert. Zo zijn dual-zone climate control, leren sportstuurwiel, navigatiesysteem, parkeerassistent, achteruitrijcamera en front-collision warning system helemaal standaard.

De derde generatie BMW X1 loopt van de band in Regensburg. De versies met benzine- en dieselmotoren zijn het eerst leverbaar, in oktober 2022. De plug-in hybrides komen in november van 2022, aldus BMW. Dat is tevens het moment dat de volledig elektrische BMW iX1 verschijnt.

