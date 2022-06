Überraschung: Nederlanders tanken nu massaal in Duitsland

Tja, dit zag niet niemand aankomen. Veel Nederlanders tanken nu in Duitsland. Richtig?

De brandstofprijzen houdt de gemoederen bezig. Sinds de oorlog in Oekraïne die we geen oorlog mogen noemen, zijn de energieprijzen enorm gestegen. Zo betalen sommige mensen krankzinnig veel voor een beetje gas en elektra. Ook aan de pomp is goed te merken dat de prijzen stijgen.

Gelukkig kwam de Nederlandse overheid een tijdje geleden met een korting op de accijnzen. Met deze accijnsverlaging moest het mogelijk zijn om de brandstof iets betaalbaarder te maken. Dat is niet helemaal gelukt. Ja, er was een velraging, maar ondertussen is de prijs dermate veel gestegen dat we alsnog BOVEN het niveau van voor de verlaging zitten. Aan de andere kant kun je het ook zo zien: zonder de korting op de accijnzen waren de brandstoffen nóg duurder.

Nederlandse tanken in Duitsland

Enfin, in Duitsland heeft men een soortgelijke verlaging ingevoerd. Het verschil is dat de Duitse overheid een veel grotere verlaging heeft. En als er ergens korting te halen is, zijn er Nederlanders te vinden! Volgens de kwaliteitsomroep RTV Oost staan er flinke rijen met Nederlandse auto’s bij Duitse pompstations.

De adviesprijs in Duitsland voor een litertje peut (Euro 95) ongeveer 40 cent goedkoper dan in Nederland. Dat was eerst 10 cent goedkoper. Voor die 40 cent heeft het bijna zin om te rijden. Zeker als je het kan combineren met wat boodschappen bij de Kaufland, DM, Edeka en natuurlijk de Trinkgut (ja, dat bestaat dus gewoon). Met een bijna lege tank die kant oprijden, boodschappen doen, voltanken en rustig weer terug kachelen.

Diesel en treinen ook goedkoper

Naast de benzine is de diesel trouwens ook goedkoper gemaakt, maar niet in dezelfde mate. In plaats van 30 cent eraf, is de diesel slechts 14 cent per liter goedkoper geworden. Of Nederlanders ook tanken in Duitsland voor diesel, valt nog te bezien. Dat was daar al niet echt goedkoop.

Daarnaast is er nog een maatregel vandaag ingegaan in Duitsland, het zogenaamde ‘9 euro ticket’. Daarmee kun je in principe voor 9 euro door heel Duitsland.

Dan is het nu aan jullie! Gaan jullie nu ook massaal tanken in Duitsland? Of vind je wachten in de rij op korting met landgenoten veel te bourgeoise? Of vind je je tank volgooien voor 170 euro stiekem heel erg premium? Laat het weten, in de comments!

Via: NOS

