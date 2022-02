Deze toffe betaalbare coupés zitten nu op hun bodem

We kijken naar 8 toffe betaalbare coupés die nu nog erg voordelig zijn en wellicht een handige investering kunnen zijn. Hopelijk.

Het is de vraag die we erg vraag kijken: “welke auto’s zitten nu op hun bodem en gaan meer waard worden?”. Het is eigenlijk een heel erg moeilijke vraag. In veel gevallen zitten we er natuurlijk gewoon naast. Wij kunnen onze eigen inschatting maken, maar het is de markt die het gaat besluiten.

Toffe betaalbare coupés

Als je op zoek bent naar een relatief moderne coupé met puike rij-eigenschappen en potentie2le potentie, is er goed nieuws. Veel gave auto’s lijken echt op hungat te zitten qua prijs. Zeker als je er rekening mee houdt dat sommige occasions een ‘covid-19-premium’ kennen. In sommige gevallen kan het dus nog ietsje goedkoper. Maar we schatten in dat het niet veel meer zal zijn.

We nemen even 8 auto’s onder de loep. 8 compleet verschillende auto’s. Niet de meest exotische of obscure wagens, maar sportcoupé’s die je vroeger veel zag. In veel gevallen worden ze niet meer gemaakt en/of zijn er geen opvolgers.

We nemen de opties qua toffe betaalbare coupés met je door:

Kleine disclaimer: er zijn weliswaar meerdere indicatatoren die wijzen op een eventuele waardestijging. Houdt er rekening mee dat dat geen garantie is. Dat niet alleen, je kunt niet de goedkoopste kopen. De versies met de juiste aandrijflijn of uitrusting zijn vaak iets prijziger. Ondanks dat het relatief jonge auto’s zijn, zul je alsnog onderhoud moeten plegen. Het zijn geen rijdende bitcoins.

Alfa Romeo Brera (939D)

Ja, de Brera is een geheide kaskraker. Sterker nog, de Spider-versie is stiekem al behoorlijk aan de prijs. De Brera is een ambivalente auto, maar hoort absoluut in het rijtje met toffe betaalbare coupés thuis. Liefhebbers wilden een soort GTV6 ervaring. Die krijg je niet. De Brera was een coole, rijdende lounge.

Rond deze periode had je ook de Alfa Romeo GT, de meeste daarvan zijn nu ‘op’. Ook is die auto niet echt gewild, ondanks dat de laatste Busso V6 erin ligt. Als het om design gaat, is de Brera een icoon te noemen. Een van de weinige meesterwerkjes waarbij je niet een paar ton moest neertellen om hem voor de deur te zetten.

Welke motor moet ik hebben?

Dat is een lastige. De motor die het beste bij de auto past, is de 2.4 JTDm. Maar zelfs ondergetekende kan een diesel met droge ogen aanraden als investering. De 2.2 is op zich een prima motor, maar niet bijzonder. Onze keuze zou zijn: de 1.750 TBI of een late 3.2 met voorwielaandrijving. Als het budget niet toereikend is, gewoon de V6 doen.

Wat kost die dan?

Voor 10 mille heb je een redelijke oude V6 met vierwielaandrijving. Een 2.2 JTS met wat kilometers heb je voor de helft. Maar een later exemplaar met weinig kilometers is al gauw 15 mille. Kijk uit dat je niet té veel betaald. Voor 25 mille ga je niet veel prijsstijging zien en valt de rijbeleving nogal tegen. Een Ti, Brera S of Independent kom je dan wel tegen voor de geld.

Mazda RX-8 (EC)

De Mazda RX-8 is zo’n auto waarvoor niemand in de rij staat. Er zijn er best veel van gebouwd, ze zijn notoir onbetrouwbaar en je moet je hele leven aanpassen aan de RX-8. Het is niet daardoor voor velen geen interessante propositie. Maar het is allemaal niet zo heel erg als het lijkt.

Er zijn speciliasten die goed overweg kunnen met rotatiemotoren. Daarbij valt het allemaal nog wel mij in vergelijking met issues die je bij veel Duitse merken hebt (lagerschalen, distributiekettingen, olieproblemen). De RX-8 is de laatste productieauto met een wankelmotor en alleen daarom al erg bijzonder. Daarnaast is het ook nog eens een zeer puike rijdersauto, waardoor de RX8 een topaanbieding is in dit overzicht van toffe betaalbare coupés, nietwaar?

Welke uitvoering moet ik hebben?

Ook dat is een lastige. De RX-8 was er in Nederland in twee smaakjes: 192 pk en 231 pk. Naar het schijnt is die 192 pk-versie iets minder storingsgevoelig. Echter, ook met het oog op de toekomst; ga voor de mooiste 231 pk-versie die je kunt vinden.

Qua uitvoering waren er diverse special editions als de Revolution en de Kuro. Een facelift ‘R3’-versie is de absolute heilige graal met Bilstein-dempers, BBS-wielen en spoilerpakket.

Wat kost die dan?

Voor 10.000 euro is er ruime keuze door heel Nederland, de R3 vind je sporadisch voor minimaal 25 mille. Op de Spirit R (alleen voor de Japanse markt) na is de R3 echter wel de allerlaatste RX-8.

Volkswagen Scirocco R

Wat is de leukste volkswagen van de laatste 20 jaar? Waarschijnlijk deze. Het is een vrij bijzondere auto. Bij Volkswagen Individual gaat men vaak net eventjes wat verder met het bouwen van een topversie.

Met de Scirocco R creëerde Volkswagen een volwassen alternatief op een Mégane R.S. of Focus RS. In tegenstelling tot de Golf R is de Scirocco voorzien van 5 pk minder (tot de facelift althans) en heb je alleen voorwielaandrijving.

Welke uitvoering moet ik hebben?

In principe is het het belangrijkst dat de auto origineel is en niet te veel kilometers heet gelopen. Daarna moet je even kiezen tussen de DSG-transmissie of de handbak. De DSG is eigenlijk een erg goede transmissie terwijl de handbak voor zijn soort niet bijzonder is.

Desalniettemin, ga lekker voor de handbak. Draagt bij aan de feestvreugde. In Nederland zijn ze nooit geleverd, maar de facelift modellen zijn wel de moeite waard om in de gaten te houden. Deze hebben namelijk 280 pk en een sperdifferentieel.

Wat kost die versie dan?

Nou, in nederland vind je er eentje, die staat voor 26.950 te koop (113.000 km, 2016). Vanaf 16-17 vind je de prefacelift-modellen. Let op voor gechipte 2.0’s met R-Line pakket. Dat is níet hetzelfde als een Scirocco R!

BMW 1 Serie Coupé (E82)

Een BMW zoals een BMW hoort te zijn. Een directe afstamming van de 2002. Het is nog een kleine auto met compacte dimensies. Destijds was het niet echt een auto die mensen over de streep trok. Niet echt praktisch en ook niet echt heel erg bijzonder spektaculair. Nu we erop terugkijken was het een heel bijzondere auto.

Welke moet ik hebben?

De 125i.Ja, er was ook een 135i met een N54-biturbomotor. Maar dat was een vrij zware en problematische motor. Dat niet alleen, pas bij de 1M was die auto met die motor pas in balans. De 125i Coupé is misschien wel de meest typische BMW. Een atmosferische 3-liter zes-in-lijn, handbak en achterwielaandrijving.

Zorg dat je de meest pure versie hebt, het liefste met een M-Pakket en zoveel mogelijk BMW Performance-accessoires. De motor is overigens een teruggetuned exemplaar die vrij eenvoudig naar 280 pk is te brengen. Daarbij is die motor nog NIET direct ingespoten (net als de 3.0 in de 130i). Echt eentje in de categorie ‘laatste der mohikanen’.

Wat kost die dan?

Een hoop! Een Cabrio met automaat heb je al vanaf 12 mille. Maar als je een coupé met handbak en M-Pakket wenst, dan zit je ongeveer 17-18 mille.

Peugeot RCZ-R

Ja, er staat in een Peugeot in het overzicht van toffe betaalbare coupés. Na de facelift van de – helaas niet bijster succesvolle – RCZ kwam er een bijzondere uitvoering, RCZ-R. Deze lijkt veel op het gewone model, maar is zoveel beter. De auto is ontwikkeld door Peugeot Sport en dat merk je.

Ten eerste aan de motor, een flink aangepakte THP-motor die veel betrouwbaarder is dan de pre-facelift-modellen. De RCZ-R gaat niet alleen veel sneller, maarremt ook nog eens veel beter. Daarbij staat de wegligging op een veel hoger plan. Het klinkt raar, maar de auto doet ergens wat denken aan de Honda Integra Type-R uit de jaren ’90.

Welke uitvoering moet ik hebben?

Alleen de R, eigenlijk. De andere modellen zijn prima als je het een mooi model vindt en er gewoon dagelijks mee wil rijden. Maar de ‘R’ heeft echt iets bijzonders. Zoek dus eentje in een mooi kleurtje (dat rood is wel gaaf).

Wat kost die versie dan?

Ze duiken nu onder de 20 mille met minder dan een ton op de klok.

Nissan 350Z (Z33)

In principe wil je geen auto’s die een enorm succes waren, want te veel van gebouwd. Dat is het geval met de Nissan 350Z. Er zijn er zóveel van verkocht, dat het wel even duurt voordat dit in waarde stijgt. En toch moet je ‘m in de gaten houden. Ten eerste levert de 350Z precies de sensaties die je van een dergelijke auto wenst. Ten tweede zijn veel exemplaren omgebouwd tot circuit- of driftmonsters, náást de talloze tuningspecials.

Welke uitvoering moet ik hebben?

Een zo laat mogelijk exemplaar, vanaf 2007 tot 2009. Deze zijn voorzien van de VQ35HR-motor, een veel hoogtoerige machine met 313 pk. Je herkent ze aan de powerdome op de motorkap, die was ook nodig om de VQ35HR te kunnen huisvesten. Qua modificaties liever geen, maar als je het dan toch doet: alle originele Nismo-accessoires kunnen geen kwaad. Kijk uit voor Amerikaanse imports, die zijn mogelijk minder luxe en hebben soms zelfs een automaat!

Wat kost die versie dan?

In Nederland staat er eentje met weinig kilometers te koop voor 21 mille. Een import met automaat heb je al vanaf 15 mille.

Audi TT RS (8J)

Ja, Audi TT’s gaan ook gewoon een keer in waarde stijgen en hoort dus ook in het rijtje met toffe betaalbare coupés thuis. @Machielvdd behandelde de quattro Sport al eens in een dergelijke context en daar heeft hij groot gelijk in. Ook de tweede generatie TT zal in de prijzen gaan vallen, alleen moet je wel even opletten wélke TT. In alle gevallen heb je een veel beter onderstel dan de eerste generatie TT. De wielophanging is veel geavanceerder en er is meer aluminum gebruikt voor een lager gewicht.

Welke moet ik dan hebben?

Als het puur om rijden gaat, is stiekem de voorwielaangedreven 2.0 TFSI met handbak het leukste. Die versie toont een lichtvoetigheid die je niet verwacht bij een TT. De 3.2 VR6 is bijzonder , maar rijdt aanzienlijk klinischer zonder dat ‘ie écht sneller is. Maar ga voor de TT RS. Die heeft een een echt bijzondere motor. En ja, er zijn nu nog steeds vijfcilinders in de TT, maar deze klinkt vele malen beter. TT RS is een tikkeltje prijzig, dus een oranje TT S mag ook. Die worden volgend jaar een youngtimer (ja, echt).

Wat kost die dan?

Ze beginnen al onder de 20 mille! Dan moet je wel een exemplaar met veel kilometers importeren. Maar voor 25 mille kun je ze al vinden. Facelift-modellen en speciale uitvoeringen zijn aanzienlijk duurder.

Porsche Cayman S Sport Limited Edition (987C)

Dan de laatste van de 8 toffe betaalbare coupés waarvan wij denken dat ze meer waard gaan worden. De eerste generatie Cayman kon de handen moeilijk op elkaar krijgen bij het journaille. Dat kwam overigens echt door Porsche zelf. Als enige auto ter wereld was de coupé-versie duurder dan de cabrio (de Boxster). De Cayman had altijd een paar pk’s extra, maar als je meer geld gaat uitgeven aan een Porsche met dicht dak, dan spaar je toch door voor een 911?

Dankzij die positionering heeft de Cayman nooit de waardering gekregen die deze verdient. Want dit is een raszuivere rijdersauto met een ongekende rijbeleving. De Cayman heeft een geweldige zescilinder boxermotor en een ongeëvenaarde besturing. Zó wil je autorijden ervaren.

Welke uitvoering moet ik hebben?

Het liefste een speciale editie op basis van de S. Dan heb je de meeste waar voor je geld. Een Cayman Sport Edition is ook nog eens goed door te verkopen en heeft een paar pk’s extra. De standaard Cayman is eigenlijk ook steengoed, mar let wel op dat je de versie hebt met optionele zesbak, want standaard kreeg je slechts vijf versnellingen. Ja, daar kwam Porsche anno 2006 gewoon mee weg. Ook even opletten: opties! Voor de rijbeleving heb je er niet veel nodig.

Wat kost die versie dan?

Vanaf zo’n 40 mille kun je er eentje importeren.

