Dit kost het om je Porsche 992 Turbo S in carbon te dopen

Een overdaad aan carbon in combinatie met de Porsche 992 Turbo S. Wat kost dat eigenlijk? Nou, we hebben de prijzen voor je.

Steeds vaker is het mogelijk om een carbon pakketje te kiezen op een sportieve auto. Denk aan een carbon dak, spiegelkappen, delen van de voor- en achterbumper en ga zo maar door. Het gaat hier vaak om een optie van enkele duizenden euro’s. Maar wat als je de auto voor een groot gedeelte transformeert naar carbon? Dan krijg je zoiets als deze 911.

In dit geval is het TopCar Design, een Russische tuner, dat de 992 voor je transformeert. Ze hebben een Porsche 911 Turbo S gedoopt tot 992 Stinger GTR Limited Carbon Edition. Niet alleen een sierstukje is carbon, maar het grootste gedeelte van de auto is voorzien van het lichtgewicht materiaal. Maar liefst 84 onderdelen van de auto zijn van carbon gemaakt. Van voor tot achter lacht het materiaal je tegemoet.

Het laatste wat je wil is een kop-staartbotsing of iemand die achterop je klapt. Dat spul vervangen is namelijk peperduur en kan niet voor een gedeelte vervangen worden, zoals bij een gewone kleine schade vaak wel het geval is. Je Porsche 992 Turbo S volledig voorzien van carbon zoals bij deze auto van TopCar kost je maar liefst 100.000 euro. Kassa!

TopCar maakt slechts 13 exemplaren van de 992 Stinger GTR Limited Carbon Edition. Wat helaas dan weer niet bekend is gemaakt is wat de gewichtsbesparing is ten opzichte van een gewone Porsche Turbo S. Dat is jammer.