Zo kun jij kamperen in een Suzuki Jimny

Een Suzuki Jimny Camper, zonder kunststof meuk achterop. Hebb0n!

Het is toch een beetje de held van de autowereld, de Suzuki Jimny (rijtest). Iets te lang vergeten omdat de vorige versie bijna 20 jaar in de showrooms stond, maar de nieuwe raakt bij de autoliefhebbers precies de juiste snaar. Waarom dat is, hebben we al vaker uitgelegd, maar we doen het nogmaals beknopt: goedkoop en onverwoestbaar. Het ding mag dan met 25.000+ euro een beetje prijzig zijn (in Nederland), alsnog is het de goedkoopste manier om vierwielaandrijving in combinatie met rasechte offroadzaken als lage gearing te krijgen. Eenvoudig, karakteristiek, leuk. Meer heb je niet nodig.

Als er dan toch iets aan te merken moet zijn op de kleine alleskunner, dan is het het ruimteaanbod. En ja, als je een ruime auto wilt, kun je die 25 mille beter besteden aan een S-Cross. De Jimny is piepklein en ook nog eens driedeurs. De kofferbak is ook niet ruim omdat de achterstoelen in de weg zitten. Kortom: de Jimny is bedoeld voor één of twee personen en alles wat je er aan praktische dingen mee wilt bereiken is onmogelijk.

Althans, dan ken je de Japanners nog niet. In een wereld van kei-cars is de Jimny een soort Mercedes G-Klasse. Een lokaal bedrijf genaamd Carcenter Takai laat zien dat je zelfs van je Jimny een camper kunt maken.

Het is heel simpel: de kofferruimte is net groot genoeg voor drie dikke kussens. Arrangeer deze op een precies passende manier en voila: je kunt languit liggen in je Jimny. Koken kan ook: het kastje aan de rechter achterruit is een keuken(tje). Overigens is het wel de moeite waard om te vermelden dat de gemiddelde Japanner iets kleiner is dan de gemiddelde Europeaan. Het bed in de Jimny is 1,80 meter lang aan de passagierskant, in verband met het stuur is de bestuurderskant slechts 1,65 meter. Je benen languit gaat als Nederlandse man zijnde nét niet lukken. Maar goed, een Quecha-opvouwgedrocht twee-seconde-tentje is ook niet het summum van luxe, dus onmogelijk is het niet.

Vanwege het feit dat de ‘ombouw’ bestaat uit drie kussens is de prijs van 78.000 yen (625 euro) vrij fors. Maar goed, dan kun je de ballast makkelijk thuis laten en noem mij eens zo’n knusse offroad-camper die in totaal 25.625 euro kost. Zoals vaker bij de Jimny kent deze set alleen maar winnaars.