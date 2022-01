Zoveel kost de C63 AMG-look op JOUW C-Klasse

Zelfs een Fugazi is niet goedkoop. De C63 AMG-look op een C-Klasse plaatsen is nog best duur.

De Mercedes-Benz C-Klasse van de W204-generatie begint eindelijk betaalbaar te worden. Zeker als je een diesel met wat kilometers weet te vinden, ben je spekkoper. Het zijn heel erg fijne auto’s, vooral met een lekkere motor aan boord. Het topmodel was destijds de C63 AMG.

Die was toen voorzien van die über-geweldige 6.2 liter V8. Dat niet alleen, de C63 zag er ook heel erg veel heftig uit. Nu is het jullie vast ook weleens opgevallen dat je een C63 denkt te zien, maar dat je vervolgens niet zo’n bulderende V8 hoort. Een fugazi, uiteraard. Maar ook een C-Klasse omtoveren tot C63 AMG-look’ is niet gratis. Sterker nog, we waren stiekem best benieuwd hoeveel geld je moet uitgeven daarvoor.

Prijs C63 AMG-look

We gingen even op Marktplaats kijken om te zien wat men er nu eigenlijk voor vraagt. Wat blijkt, nog best wat! We zullen allereerst het bedrag verklappen: 3.699 euro. Althans, volgens deze advertentie. Het gaat om een complete C63 AMG-look ombouwset voor de Mercedes C-Klasse van de W204-generatie.

Het is niet zo dat je alleen wat badges daarvoor krijgt. Sterker nog, die ontbreken gelukkig bij deze C63 AMG-look kit! Je krijgt namelijk wat je wel wil. We beginnen eventjes met het front. Er is namelijk een compleet nieuwe voorzijde met een nieuwe voorbumper en grille. Dat niet alleen, ook de voorschermen met de brede wielkasten zijn aanwezig. Oh, en wat te denken van een setje nieuwe koplampen? Handig als je een pre-facelift model hebt, ziet ‘ie er meteen frisser uit. Om het geheel af te maken zit de C63-specifieke motorkap óók bij de kit.

Niet de achterschermen?

Dan zijn er ook de dikke side-skirts die bij de C63 AMG-look horen. Aan de achterzijde is er een C63 AMG-achterbumper. Ook van het formaatje dik, uiteraard. Daarnaast ontbreken de vier enorme uitlaten niet. Nou ja, het zijn gewoon uitlaat sierstukken. Dus je kunt ze gewoon monteren op jouw C230. Is er iets dat we missen? Ja, de achterschermen zijn nog wél standaard en niet breder dan normaal. Uiteraard moet je zelf ook even AMG-esque wielen en remmen regelen om de look te completeren.

Dan de vraag: moet je dit doen? Tsja, waarom niet? Een nette C63 kost al gauw 30 mille. Daarnaast is natuurlijk die V8 het gaafst aan de auto, maar dat dikke uiterlijk is natuurlijk een deel van de beleving voor velen. Tevens heb je daar lol van elke keer als je ernaar kijkt. Aan de andere kant, voor de 3.699 euro loopt ‘ie geen meter harder. Dat niet alleen, die 3.699 euro is alleen nog maar het begin. Het moet nog gespoten en gemonteerd worden. Dus die 5 mille tik je met gemak aan. De advertentie voor de C63 AMG-look kun je hier bekijken!

