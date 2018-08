Unagi: de gaafste origami-roadster is nu nog gaver!

Het laatste nieuws uit het verre oosten.

Van alle leuke sportwagens die wij in Nederland niet kunnen uitkiezen, zijn de Japanse vaak het leukste. De gekke, kekke en ultra-efficiënte cabriootjes en coupé’tjes hebben absoluut hun charme. We hebben er hier echter een hoop gemist, denk aan de Mazda AutoZam AZ-1 en Honda Beat. Die laatste kun je zien als de voorganger van deze Honda S660, een klein Roadstertje met middenmotor. De Honda S660 heeft een retro-naamgeving, geheel in lijn met de S500, S600 en S800. Je leest er alles over in dit speciale artikel over de Honda S2000.

De Honda S660 Neo Classic is niet geheel nieuw. In 2016 werd er op de Tokyo Motor Show een concept getoond met dezelfde naam. Honda wilde aanvankelijk de auto in productie nemen, maar er werd voor gekozen om de carroseriedelen als kit te verkopen. Dat kan schelen in homologatiekosten (denk aan verbruik, veiligheid et cetera). Ook Mugen had een dergelijke concept in gedachten, maar die heeft voor zover bekend het productiestadium (nog) niet gehaald.

Het is nu echter mogelijk om je S660 er ook retro uit te laten zien. Daarvoor kun je inmiddels de Honda ‘S660 Neo Classic KIT’ bestellen. Deze kost de lieve som van 1.296.000 Japanse Yens, het komt ongeveer neer op 9.930 euro. Dat klinkt al iets beter, al is het nog steeds niet goedkoop.

De S660 Neo Classic KIT bestaat uit ongespoten FRP-bodypanelen en lampen. Het kunststof plaatwerk dient eerst gespoten te worden en vervolgens gemonteerd. Daarna kunnen de andere onderdelen zoals de koplampen en achterlichten worden geassembleerd. Sommige onderdelen kunnen niet verwijderd worden, zoals de actieve spoiler, mistlampen en parkeersensoren. Daarom kan de S660 Neo Classic KIT niet gekozen worden op de S660 in ‘Modulo X’, die deze items aan boord heeft.

Mocht je al een Honda S660 hebben, dan kun je hem bij de Honda Utec dealer om laten bouwen. Je krijgt dan een certificaat mee dat de auto nu een ‘Honda S660 Neo Classic’ is.

