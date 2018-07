Kalashnikov levert nieuwe spullen aan de politie

Het zijn alleen niet de spullen die je denkt.

Als je denkt aan Russische wapens (wat je hopelijk niet te vaak doet), komt vrij snel de AK-47 bovendrijven. Het is zo ongeveer het bekendste wapen wat het land aan de wereld gaf, tevens is het één van de mooiste objecten die er is. De AK-47 was het geestenkind van de Rus Michail Kalasjnikov, uit de Sovjet-tijd. De nasleep daarvan bestaat nog steeds, in de vorm van het bedrijf JSC Kalashnikov. En dat bedrijf gooit het eens over een andere boeg.

Ze dragen hun steentje bij aan de elektromobiliteit van het Russische politiekorps. Nou zijn ze daar niet gek van een beetje ‘anders‘, maar JSC maakt het wel heel bont. De nasleep van het bekendste Russische machinegeweer bouwt vanaf nu elektrische driewielers. Huh?

Het ding heet Ovum. Het heeft geen deuren, ziet eruit als een soort ei en is volledig elektrisch. Klinkt bekend! JSC gaat echter nog een stapje verder en snoept er nog een wiel af, waardoor het eindresultaat merkwaardig is.

De Ovum kan zo’n 80 km/h en de nadruk ligt op goede wegligging en veiligheid. Zo moeten brandgevaar-taferelen verleden tijd zijn en is de auto stabiel voor een driewieler.

Naast de Ovum brengt JSC ook een elektrische motor genaamd Pulsar op de politiemarkt. Die kan ietsje harder, zo’n 100 km/u. De politie gaat kijken of het wat is, zo ja, dan komt er ook een versie die de ‘gewone burger’ ook kan kopen.

Een wat vreemd uitstapje voor Kalashnikov, maar misschien slaat het wel aan. Zowel de motor als de driewieler zijn al in gebruik door de Moskouse politie, waar kleine voertuigen het verschil kunnen maken. En de politie kan weer zeggen dat ze echte Kalashnikovs gebruiken.