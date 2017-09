James Dyson gaat een auto maken, gaat ‘ie ook zuigen?

Sir James Dyson, de man achter de stofzuigers, heeft grootse plannen. Hij wil in 2020 een auto op de markt brengen. Maar wordt het ook wat?

Hoewel we onze op- een aanmerkingen hebben bij de elektrificatie van auto’s, is de overgang van de traditionele verbrandingsmotor naar batterijen en elektromotoren een interessant proces om te volgen. Oké, EV’s zijn eigenlijk helemaal niks nieuws, maar het feit dat de hele industrie de omslag lijkt te gaan maken naar elektrogebakjes, is waarschijnlijk de grootste verandering die we in een dikke 100 jaar auto industrie gezien hebben. Noem het de doodsteek voor de auto als een ‘levend’ object, noem het een paradigm shift, wat jij wil…

Een positief aspect aan een verandering als deze is in ieder geval dat er allerlei gelukzoekers opstaan die in de omschakeling van ‘het oude’ naar ‘het nieuwe’ kansen zien om de markt te betreden. Want laten we eerlijk zijn, de auto industrie is inmiddels zo volwassen geworden dat het vrijwel onmogelijk is/was geworden een voet tussen de deur te krijgen als nieuwe partij. Naar de lokale Rabobank gaan om wat geld te lenen voor het oprichten van het nieuwe VAG gaat je waarschijnlijk niet lukken.

Een van de nieuwe mannen die zijn hoed in de EV-ring wil gooien is Sir James Dyson. De inmiddels 71-jarige Britse uitvinder ken je waarschijnlijk vooral van zijn zakloze stofzuigers, maar James heeft een passie voor allerlei andere technische dingen. Naar eigen zeggen loopt hij al sinds de jaren ’80 rond met het idee een eigen auto op de markt te brengen. Omdat Dyson al wat ervaring heeft met het maken van batterijen, ziet hij nu zijn kans schoon om de droom te verwezenlijken.

Volgens James werkt een team van zo’n 400 man al twee jaar in het geniep aan zijn eerste auto. Er wordt zo’n 1 miljard Pond geïnvesteerd in het ontwikkelen van de auto en nog eens 1 miljard in het ontwikkelen van de batterij. De details zijn echter nog schimmig, want James houdt zijn kaarten graag dichtbij de borst.

Competition for new technology in the automotive industry is fierce and we must do everything we can to keep the specifics of our vehicle confidential.

Het enige wat de stofzuiger-gigant wel kwijt wil is dat zijn auto radicaal anders gaat zijn dan producten die er nu al op de markt zijn.

What is the point of making it like any other car?

De auto wordt echter geen massaproduct en ook niet goedkoop. Dus dan blijven er volgens ons eigenlijk twee opties over: het wordt een supercar of een luxobarge. We laten het echter aan Dyson over om ons te verrassen met iets geheel anders. Denk jij dat Dyson’s projectje kans van slagen heeft? (via bbc.com)

Bedankt iedereen voor de tips!