Rod Stewart wil supercars wegdoen om bijzondere reden

Zijn vijf Italiaanse exoten mogen misschien de deur uit.

Sir Rod Stewart is een popster naar ons hart. Met het fortuin dat hij heeft opgebouwd met zingen, koopt hij de dikste Italiaanse auto’s. En Stewart is ook niet vies van het doorverkopen van zijn supercars. Zo verkocht hij eens een Miura, F40, Countach Periscopio, F50. Binnenkort zou hij weer een lading Italiaanse auto’s de deur uit kunnen doen. Dat heeft een bijzondere reden.

Een tijdje terug kietelde Stewart onze lachspieren via Instagram. De schorre zanger was te zien in een trainingspakkie met een geel hesje eroverheen. Met een aantal maatjes van hem ging hij de openbare weg rond zijn huis opknappen. Erg gul van hem, kun je denken, maar de echte reden was wat egoïstischer. Zijn Ferrari kon er niet overheen rijden. Het asfalt zou er zo slecht bij gelegen hebben dat er zelfs een ambulance een lekke band heeft gereden. Genoeg reden voor Stewart om een handje te helpen.

Waarom Rod Stewart zijn supercars wil wegdoen

Kennelijk heeft zijn bijdrage aan de Britse infrastructuur weinig betekend. Gisteren plaatste Stewart een nieuw bericht op Instagram. Hij benoemt hoeveel geluk hij heeft om vijf geweldige ”hybride sportauto’s” te mogen bezitten. Bijzonder, Stewart heeft de enige hybride Aventador SVJ en hybride Ferrari F8 Tributo. ”Helaas moet ik misschien nieuwe eigenaren voor ze vinden dankzij de gaten in onze wegen”, schrijft Stewart.

De geridderde zanger poseert speciaal voor de aankondiging met vijf van zijn auto’s. Van voor naar achteren zien we een Ferrari LaFerrari, een Lamborghini Aventador SV, een Aventador SVJ en een Ferrari SF90 en een Ferrari F8 Tributo. Gezien het feit dat Rod Stewart wel vaker wat supercars uitzwaait, zou het ons niet verbazen als hij ze echt verkoopt. Tip van ons aan Stewart: koop een Huracán Sterrato. Kun je toch in een Italiaanse supercar rijden en heb je geen last van het vervelende wegdek.

Foto: Rod Stewart / Instagram