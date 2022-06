E-Type steelt de show op feestje van koningin Elizabeth

Leuk dat jubileum van koningin Elizabeth, maar stiekem vinden we deze Jaguar E-type Series 1 Roadster veel interessanter.

Aan de andere kant van het water is het feest. Je hebt dit weekend ongetwijfeld meegekregen dat de Britse koningin Elizabeth alweer 170 jaar (of was het nou 70?) op de troon zit. Reden voor een feestje natuurlijk. En dat in vorm van een prachtige dinosaurus van een auto in vorm van de Jaguar E-Type.

Jaguar Classic Works was uitgenodigd voor het feestje en mocht meedoen met de Platinum Jubilee Pageant. Oftewel, de optocht door Londen van gisteren. Vooral een feestje van de Britse elite, want eigenlijk heeft deze Jaguar maar weinig te maken met het koningshuis.

Het is ‘gewoon’ een E-Type Roadster Series 1 uit 1965 van een klant, gerestaureerd door Jaguar Classic. Naast deze klassieker maakten ook een I-PACE en een E-TROPHY raceauto deel uit van de optocht.

Britse trots

De conservatieve Britten zijn niet vies van een beetje nationalisme. Dat zie je terug op deze Jaguar. De blauwe lakkleur op de Jaguar E-Type is geïnspireerd door de Union Jack, koningin Elizabeth zal het vast prachtig vinden.

De klant had het geluk om zelf deel te mogen nemen aan de optocht met de auto. Op de passagiersstoel zat Eric Underwood. Een Amerikaanse danser, model en modeontwerper.

Deze E-Type is geheel opgeknapt naar wensen van de klant. De man had specifieke eisen. Het moest bijvoorbeeld een Jaguar zijn uit 1965, zijn geboortejaar. Voor deze opdracht speurde Jaguar Classic een exemplaar op die twee dagen na de geboorte van de man van de band rolde. Vervolgens werd de auto in 12 jaar opgeknapt tot het prachtige voertuig wat het nu is.

Grotere motor

Nog meer Brits nationalisme in het interieur. De kleur rood van het leder is een inspiratie op de bekende Britse brievenbus. Verder werd de oorspronkelijke 4.2-liter zes-in-lijn vervangen voor een grotere 4.7-liter motor met een nieuw ontwikkelde vijfversnellingsbak.

Een mooi stukje reclame voor Jaguar Classic met deze E-Type, terwijl de ogen van de wereld gericht waren op de Platinum Jubilee Pageant voor koningin Elizabeth gisteren.