In beeld: de enige twee Jaguar Project 7's van Nederland - Autoblog.nl

Dit is het maximale aantal Project 7’s met een Nederlands kenteken dat je samen gaat zien. Meer zijn er namelijk niet.

De Jaguar F-Type Project 7 moet wel een van de gaafste auto’s zijn die de laatste tien jaar het Kanaal zijn overgestoken. Natuurlijk, je kunt het zien als een onpraktische F-Type cabrio, maar je kunt het ook zien als een prachtig eerbetoon aan de Jaguar D-Type. We gaan niet cynisch doen en kiezen voor de laatste invalshoek.

Een Jaguar F-Type is in de basis al een zeer geslaagde auto. Het meesterlijke design van Ian Callum en de brute V8 zijn een topcombinatie. Een mooi uitgangspunt voor een special edition dus. Die kwam in 2014 en Jaguar Special Operations ging verder dan alleen wat stickers.

De Project 7 is namelijk in het geheel van zijn dak ontdaan en in de plaats daarvan is er een ‘richel’ achter het hoofd van de bestuurder te vinden. Ook is voorruit 30 mm lager. Daarmee is deze auto een duidelijke hommage aan de legendarische Jaguar D-Type, die op dat moment zijn 60-jarige jubileum vierde.

De Project 7 is niet alleen te herkennen aan het dak – of de afwezigheid daarvan – maar ook aan de aangepaste voorbumper, de spoiler, de diffuser en de velgen. De racestickers zijn natuurlijk ook niet te missen. Bij Jaguar Special Operations hebben ze duidelijk hun best gedaan er echt iets speciaals van te maken. De Project 7 was ook krachtiger dan een reguliere F-Type, met een vermogen van 575 pk in plaats van de 550 pk.

De F-Type is overigens niet volledig dakloos, zoals een SLR Stirling Moss dat bijvoorbeeld was. Er is wel degelijk een stoffen ‘tentdakje’ aanwezig. Dit moet je met de hand bevestigen en verwijderen, op een vergelijkbare manier als bij de Porsche Boxster Spyder.

Dat er een dak op kan maakt de Project 7 toch nèt iets interessanter voor Nederland. Jaguar heeft 250 exemplaren gebouwd en daarvan zijn er uiteindelijk twee in ons land terechtgekomen. Naar verluidt zijn deze besteld door één en dezelfde eigenaar. @daviddewijnphotography kreeg de unieke kans om deze twee auto’s samen te fotograferen met – zoals je kunt zien – fraaie resultaten.

Het ene exemplaar is uitgevoerd in Ultra Blue met witte stickers, terwijl de andere Project 7 iets ingetogener is uitgevoerd in Ultimate Black met grijze stickers. Met een nieuwprijs van €219.013 zijn ze exact even duur. Daarmee zijn het overigens niet de duurste F-Types van Nederland. Er zijn diverse SVR’s die duurder zijn. Maar de Project 7’s zijn wél de zeldzaamste F-Types van Nederland. En de meeste fotogenieke.

Foto’s: @daviddewijnphotography, via Autojunk