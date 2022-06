Renoca Land Cruiser is heerlijk retro

Kijk, zoals de Renoca Land Cruiser lusten wij de SUV wel.

Net als met gewone auto’s kun je met SUV’s vele kanten op. Je kan er sportieve racemonsters van maken (Lamborghini Urus, BMW X6M), grote luxe slagschepen (Range Rove, Rolls-Royce Cullinan) of vormloos rijdend gebak (elke medium crossover). In veel gevallen is er eigenlijk altijd een beter alternatief. Een X6M is niet zo goed als een BMW M5, een Cullinan haalt het niet bij een Rolls-Royce Ghost en een hatchback is beter dan een crossover.

Maar als we kijken naar de Renoca Land Cruiser, kunnen we niet stoppen met grinniken. Het idee is eigenlijk supersimpel. Je neemt een Land Cruiser van de J80, J90 of J100 serie. Het kan zijn dat je niet direct paraat hebt welke Land Cruisers dat zijn, dus hier hebben we ze voor je:

J80 J90 J100

Retro

Renaco is een sublabel van Flex Dream. Zij maken bodykits voor auto’s om ze niet moderner, maar er juist ouder uit te laten zien. Daarin gaan ze met de Renaco Land Cruiser heel erg ver. Want in sommige opzichten ziet het eruit als een klassieke J60-Land Cruiser.

Dat komt mede doordat de Renoca Land Cruiser gebruikt maakt van originele koplampen en grille van de J60. Ze zijn druk in de weer geweest om het allemaal passend te krijgen. Niet alleen in technisch opzicht, maar ook in esthetisch opzicht.

Het moet natuurlijk wel allemaal passen bij het koetswerk en de bijbehoreende verhoudingen. Daar gaat het mis met veel kitcars. Alle details, lampen, hoeken en dergelijke zijn identiek, maar de proporties zijn vaak afwijkend waardoor je direct ziet dat het niet klopt.

Prijs Renaco Land Cruiser

In dit geval zit het er behoorlijk ‘kloppend’ uit. Met name bij die ’80’ is het knap gedaan, want dat is een monsterlijk grote auto. Niet alleen het uiterlijk wordt aangepakt, ook het interieur bij de Renaco Land Cruiser is afwijkend. Ze kunnen het opnieuw bekleden met leer of stof.

In technisch opzicht zijn er ook enkele wijzigingen. Die betreffen voornamelijk het onderstel. Middels een keuze uit diverse lifkits kun je je old-school-style SUV nog stoerder eruit laten zien. De Land Cruisers hebben al een ladderchassis, lage gearing en vierwielaandrijving. In het terrein kom je nu dus nog beter uit de voeten. Prijzen voor een conversie beginnen bij zo’n 20 mille.

Tip: de configurator is echt hilarisch. Perfect om deze vrije maandagmiddag mee door te komen.

