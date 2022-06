“Toto Wolff is een beetje klaar met Lewis Hamilton”

Toto Wolff is volgens een echte kenner een beetje klaar met Lewis Hamilton. Maar wie oh wie zou dat nu gezegd kunnen hebben? A) Jacques Villeneuve B) Eddie Irvine C) Pastor Maldonado of D) Bernie Ecclestone?

Lewis Hamilton heeft het ontzettend zwaar dit jaar. Na de race in Bakoe kwam hij als een gebroken man uit de auto geklommen. Daarbij troeft zijn jonge teammaat George Russell hem regelmatig af. Het zal een ontluisterende ervaring zijn voor de net niet achtvoudig kampioen. In het verleden konden alleen Fernando Alonso, Jenson Button en Nico Rosberg het Sir Lewis een beetje lastig maken als teamgenoten. Maar GR63 doet zelfs meer dan dat. Eigenlijk is ‘ie gewoon zowel in de kwalificaties als in de races net een tikje beter dan LH44 tot op heden.

Ook Bernie Ecclestone (jawel) is dit opgevallen. De 91-jarige vader van Ace (2) is al tijden niet meer bij een F1 race aanwezig geweest. Doch hij is duidelijk nog altijd mentaal geïnvesteerd in de sport waar hij decennia leiding aan gaf. In gesprek met kwaliteitspublicatie The Daily Mail, doet de Bern weer een paar boude uitspraken.

Zo weet Ecclestone zeker dat Mercedes voor de Grand Prix van Canada inside informatie had van de FIA over mogelijke aanpassingen aan de vloer via Shaila-Ann Rao. Hij noemt de tijdelijke aanstelling van deze Mercedes-vrouw bij de FIA ‘levensgevaarlijk’ vanwege de overduidelijke partijdigheid die dit meebrengt. Over de nieuwe FIA-baas Mohammed Ben Sulayem is Bernie positiever. Misschien ook omdat Mohammed hem naar eigen zeggen regelmatig belt.

Maar de meest opvallende uitspraak, gaat over Lewis Hamilton. Volgens Bernie is Mercedes teambaas Toto Wolff namelijk een beetje klaar met Lewis. Want Ecclestone vindt dat de Brit het wel een beetje erg makkelijk lijkt te accepteren dat hij niet meer wint:

Toto is getting a bit fed up with Lewis. I don’t think he’s trying, do you? Let’s put it another way, Lewis doesn’t seem bothered about losing. I don’t know what he is doing dressing up in all those funny clothes. Has he a deal to it? Is it to get noticed? Maybe that’s it. Lewis might sell his position to Toto. “This is how much I am getting, I’ll step down and give me half of what I would get”. Toto can go and do one of his magic deals, offer someone less money and keep £20m. Nobody needs to tell Toto this because he has already thought of it. Lewis would probably stop under those circumstances. Bernie Ecclestone, denkt nog steeds in superdeals

Een interessante propositie, ongeacht van wat je van Lewis’ prestaties dit jaar vindt. Ecclestone zegt ook dat George Russell het beter doet dan hij had verwacht. Maar, hij twijfelt of dat wel de verdienste is van Russell. De oude baas speculeert dat George er misschien wel beter uitziet dan hij is, doordat Lewis er niks van bakt:

I didn’t think he was that good but he has done an excellent job. I’m surprised. Or is it a case of Lewis doing a bad job? A bit of both. Bernie Ecclestone, lijkt zelf een beetje klaar te zijn met Hamilton

Ouch, burn! Waarvan akte?