Trailer: documentaire Bernie Ecclestone onderweg

Ouwe rot Bernie Ecclestone krijgt een eigen documentaire in serievorm. Vanaf 27 december is deze te aanschouwen.

De serie is gemaakt door Manish Pandey, bekend van eenzelfde soort documentaire over Ayrton Senna in 2010. De documentaireserie zal zich gaan richten op Bernie Ecclestone als F1-baas en hoe de F1 gevormd moest worden onder zijn regime. Verwacht interviews en diepte met Bernie zelf. Trailer:

Lucky, zoals de documentaire over Bernie Ecclestone heet, wordt in acht afleveringen vrijgegeven door Warner Brothers Discovery. De serie zal vanaf 27 december te streamen zijn, wij vermoeden op Discovery+ (dankzij de fusie met Warner Bros. wordt alles een beetje verdeeld over meerdere platforms).