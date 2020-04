Ecclestone: “Ik zou direct voor Max Verstappen kiezen”

Aanstaand vader Bernie Ecclestone heeft een mening over Max Verstappen.

Bernie Ecclestone mag 89 jaar oud zijn, maar hij is nog niet van plan achter de Geraniums plaats te nemen. Wellicht aangespoord door zijn aanstaand vaderschap spuwt de voormalig F1 eindbaas her en der waarheid als in zijn beste dagen. De boude claims en scherpe oordelen waar Ecclestone ooit bekend om stond gaan ditmaal bijvoorbeeld over het doorgaan van races. Volgens de Bern moeten we het F1 seizoen van 2020 gewoon afschrijven. We zijn echter benieuwd of dat ook het geval zou zijn als hij nog de rechtenhouder was…

Enfin, dat zullen we nooit weten. Wat we wel weten is hoe Ecclestone denkt over de huidige topcoureurs in de sport. Over het heet bediscussieerde vraagstuk betreffende wie nu echt de beste coureur van het moment is, hoeft Bernie niet lang na te denken. Tegenover de Corriere della Sera vertelt Ecclestone dit:

Max Verstappen is enorm sterk en leuk om te naar te kijken. Als ik teambaas zou zijn, zou ik direct voor hem kiezen. Bernie Ecclestone, voormalig F1 eindbaas

Die mag Max dus in zijn zak zeken. Bernie kan het immers weten, want ooit was hij daadwerkelijk een succesvol teambaas. Voordat hij de F1 rechten naar zich toe wist te trekken, runde Ecclestone immers het F1 team van Brabham. Met Piquet achter het stuur, de BMW-bom achterin en Gordon Murray als tekenaar behaalde het team begin jaren ’80 grote successen, onder andere de wereldtitel in 1983.

Voor Lewis Hamilton daarentegen heeft Ecclestone iets minder lovende woorden. Hij zegt wel dat de hondenliefhebber ook heel goed is, maar denkt dat deze het beste bij Mercedes kan blijven. Mocht HAM namelijk naar Ferrari gaan zoals her en der gefluisterd wordt, dan krijgt hij daar volgens Bernie nog een hele kluif aan Leclerc.