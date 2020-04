Hoogbejaarde Ecclestone verwacht kind

Een knappe prestatie.

Welkom bij Autoblog Boulevard. We hebben dit keer smakelijk nieuws over de voormalige grote leider van de Formule 1. Bernie Ecclestone wordt namelijk op z’n oude dag nog vader van een vierde kind. Over drie maanden is het zover.

De oude baas heeft inmiddels de respectabele leeftijd bereikt van 89 jaar. Dat heeft hem er echter niet van weerhouden nog een kind te verwekken. “Ik had na de Formule 1 genoeg tijd om te oefenen”, grapt hij tegenover de Zwitserse krant Blick. Wat daarbij wel geholpen heeft: zijn vrouw is aanmerkelijk jonger. Sinds 2012 is Bernie namelijk in de echt verenigd met de 45 jaar jongere Fabiana Fiosi. Zij is inmiddels ook al weer 44, maar een kind zat er blijkbaar nog wel in.

Ecclestone brengt momenteel zijn dagen door in het Braziliaanse São Paulo. In verband met het welbekende virus verblijft Bernie met zijn Fabiana in vrijwillige quarantaine. Met zijn hoge leeftijd is hij ten slotte geen twijfelgeval qua risicogroep.

Ecclestone heeft eerder al drie kinderen op de wereld gezet. De oudste, Deborah, is inmiddels ook al 65. Dat wordt dus een behoorlijke generatiekloof met haar halfzusje. De middelste dochters van 31 en 35 zijn het bekendst: dat zijn namelijk Petra en Tamara. Beiden hebben geen last van mediaschuwheid. Wie wel eens foto’s heeft gezien van de dames zal ze dat waarschijnlijk ook niet kwalijk nemen.

De schaduwkant van het verhaal is natuurlijk dat er weinig overlap zal zijn tussen de levens van vader en kind. Gelukkig is er genoeg beeldmateriaal van Bernie om als aandenken te dienen.