Vergeten concept: Dodge Charger III (1968)

De Dodge Charger ken je, maar deze Dodge Charger III concept misschien nog niet. Hoog tijd om dat te veranderen dus!

Als je tegenwoordig de naam Dodge Charger hoort, denk je waarschijnlijk aan twee auto’s. De onbehouwen old school sedan die Dodge nog steeds maakt op een onderstel dat terug te herleiden is naar een Mercedes uit de 90s, of de even onbehouden legendarische musclecar uit de 60s. Allebei die auto’s hebben zeker hun charmes, met name indien uitgerust met de dikst mogelijke V8. Ooit bestond er echter een auto die ook de naam Charger droeg, maar ietwat fijnzinniger was vormgegeven.

Aan het eind van de jaren ’60 ontstond namelijk het Charger III concept. Eigenlijk moeten we zeggen het Charger III project, want de term concept werd destijds nog niet zo aan auto’s gehangen. Wie er nu precies verantwoordelijk is voor de lijnvoering is onduidelijk. Het design van de auto wordt simpelweg toegeschreven aan ‘Chrysler’s Advanced Styling Studios’. Wel weten we dat Vince Gardner and Paul Shedlik de verantwoording kregen over het afmaken van de showcar. Aldus geschiedde.

De Charger III zag in 1968 het daglicht en verbaasde vriend en vijand. Qua looks leek de auto enigszins op een Corvette, maar met name de details maakten het geheel bijzonder. In het oog springend was dat de Charger III een cockpit heeft als een straaljager. Deze scharniert omhoog om plaats te bieden aan de bevallige passagiers, maar niet voordat de klokkenwinkel en het stuur ook plaats maken. Die klokkenwinkel was overigens zo’n beetje het enige wat de Charger III deelde met de reguliere Charger.

De cockpit was echter niet het enige bijzondere aan de auto. Er waren ook andere innovaties die een duidelijke verwijzing waren naar het Space Age tijdperk waarin de auto ontstond. Zo had de Charger III een heuse luchtrem die gesynchroniseerd was met het normale remsysteem. Een beetje zoals hypercars van nu dat ook hebben, maar dit was 50 jaar geleden. Het paneeltje achter het voorwiel geeft toegang tot essentiële informatie over het oliepijl, waterpijl en de toestand van de batterij. En in het interieur kan de bestuurder vitale functies bedienen door een episch knoppelpaneel. Iets minder vooruitstrevend, maar niet minder gaaf, zijn de twee trapezium-vormige uitlaten die het roostervormige ‘afgehakte’ achtersteven complimenteren. Ziet er scherp uit.

Dodge claimde dat in het vooronder alle V8-en pasten die het merk kon leveren. Het rode model werd later in een soort oranje-goud geverfd en langs ‘Murica’s autoshows geleurd ter promotie. Maar helaas, het mocht niet zo zijn. Pas een dikke 20 jaar later kwam Dodge alsnog met een échte échte sportieveling op de markt ind e vorm van de Viper. Dat was best een leuk ding met die aggrarische V10 onder de kap natuurlijk. Maar zeg nou zelf, jij had ook liever deze Charger III gehad, toch?