Max Verstappen begint het F1 seizoen met twee zeges

Max Verstappen heeft al één hand op de titel.

Wanneer oh wanneer zal het F1 seizoen van 2020 toch starten? Komt er überhaupt nog een F1 seizoen in 2020? Op dit moment weet niemand dat zeker. Vooral nu er wat voorzichtig goed nieuws lijkt te zijn over het beloop van de ‘coronacrisis’, durven sommigen alweer te dromen. Met name F1 rechtenhouder Liberty Media en de diverse race organisatoren zitten natuurlijk de hele dag met een kralensnoer in de hand te bidden dat we binnenkort weer loskunnen. En dat is goed nieuws voor onze held Max Verstappen.

De eerste race die officieel nog op de kalender staat is de Grand Prix van Frankrijk eind juni. Vrijwel niemand lijkt echter nog te geloven dat die race daadwerkelijk doorgaat. Er zijn twee argumenten waarom het wel zou kunnen gebeuren. Ten eerste komt er toch vrijwel geen publiek naar wat samen met de race in Rusland de saaiste Grand Prix van het jaar is. Ten tweede (en iets serieuzer), is de Tour de France. De Tour de France? Jazeker, de Tour de France!

Het zou voor de Fransen een enorme klap zijn als er een streep gaat door dit prestigeuze evenement. De GP kan daar mogelijk van profiteren zoals je minder favoriete kind van je favoriete kind: als je de een iets wíl geven, dan móet je het de ander ook wel geven. Anders wordt de discrepantie iets te pijnlijk duidelijk. Desondanks is de kans dat het doorgaat vrij klein.

De volgende stop op de kalender is Oostenrijk en in het land van Helmut Marko heerst er meer optimisme. De Alpennatie is een land waar mannen nog echte mannen zijn die bomen omhakken en kampen op willen richten. Mannen zoals Max Verstappens racevader Helmut Marko. Zelfs minister van Sport Werner Kogler, nota bene van de Groenen, past in dit plaatje. Moet je nagaan. Alle sportevenementen zijn tot en met juni afgelast in Oostenrijk. De Grand Prix staat echter in het eerste weekend van juli op de kalender. Volgens Kogler zou de race wat hem betreft dus ook ‘gewoon’ door kunnen gaan. Het is toch een beetje alsof Jesse Klaver op de bres zou springen voor de Nederlandse Grand Prix. Wat een land. En je mag er ook nog ‘130’ rijden.

Voor Max Verstappen is het uiteraard geweldig nieuws als de Grand Prix van Oostenrijk doorgaat. De winnaar van 2018 en 2019 is dan immers meteen verzekerd van een zege aan het begin van het seizoen. Maar het wordt mogelijk nóg mooier voor Verstappen. Auto-Motor-und-Sport bericht namelijk dat er niet één, maar liefst twee Grote Prijzen van Oostenrijk kunnen worden verreden. De eerstvolgende Grand Prix in Silverstone staat immers pas twee weken later op de kalender. In het tussenliggende weekend kan nog een extra race in Spielburg plaatsvinden. Dat is dus meteen een dubbelklapper voor Verstappen, die dan met 52 punten richting Silverstone kan. Wacht maar af!