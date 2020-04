Skoda Favorit Eltra – een EV met een handbak

Midden in Ierland bij een 300 jaar oud Kasteel in Durrow kreeg de sleutels in handen gedrukt van iets bijzonders. We maakten daar niet alleen kennis met de nieuwste Skoda EV, maar ook met de Skoda Favorit Eltra.

Helaas mag ik nog niets zeggen over de Skoda Enyaq, waarvan Skoda zo’n beetje alleen de naam heeft vrijgegeven. Laten we het op het volgende houden: het waren zeer interessante presentaties en workshops. En links rijden is elke keer weer wennen.

Als je in de historie duikt van de elektrische auto, dan zie je bij veel merken dat er al decennia geleden de eerste EV’s zijn gebouwd. Wellicht is het vergelijkbaar met de waterstofauto’s van nu: ze kunnen worden gebouwd, maar financieel of technisch zijn ze vaak nog niet interessant. Ook Skoda bouwde in de jaren negentig hun eerste elektrische auto: de Favorit Eltra. Het exemplaar waar ik in op pad mocht stamt uit 1992 en is daarmee ruimschoots youngtimer.

Skoda heeft geen exacte cijfers, maar ze schatten dat er 150 – 500 exemplaren van de Favorit Eltra zijn gemaakt. Heel veel zullen er niet over zijn gebleven, hoewel dit soort auto’s vaak nauwelijks worden gereden. Er kan nog best wel eens ergens opduiken in een schuur in Tsjechië dus.

Een elektrische auto met een handbak

Dat kan dus wel! Eerlijk gezegd kreeg ik er wel de kriebels van. Een elektromotor heeft het maximum koppel vanaf stationair toerental en er is geen auditieve feedback over hoeveel gas, euh stroom, je geeft. Het leek me een fantastisch recept om binnen enkele meters met een zwaar gefrituurde koppelingsplaat rond te rijden, maar het viel mee. Dat kan twee dingen betekenen: die jaren ervaring in verschillende auto’s beginnen zich uit te betalen. Of de elektronica helpt hier een handje.

Als je het gevoel hebt dat elektrische auto’s de toekomst zijn en futuristisch zijn. Stap dan eens in de Skoda Favorit Eltra. Alsof je een tijdmachine instapt, wat natuurlijk bijna letterlijk waar is. De Favorit is inmiddels bijna 30 jaar oud en dat zie je natuurlijk wel in het interieur. De trend naar weinig knoppen moet hier begonnen zijn, want alleen voor de verlichting zoals alarm- en mistlichten zijn wat knoppen te vinden.

Geen makkelijke EV

Achter het stuur is het best een beetje werken: het stuurt zwaar. En je moet er scherp op zijn dat je wel zelf moet schakelen, maar je mist de referentie van de verbrandingsmotor die dat met geluid aankondigt. Het geluid is ook apart. In de jaren negentig waren er nog geen sound engineers bezig met de beleving van de EV. Het geluid wat de Skoda Favorit Eltra maak is de eerlijke symfonie van elektromotor, lagers en versnellingsbak.

Hoe Tesla nog iets sexy van de elektrische auto heeft kunnen maken na de Favorit Eltra is best een wonder. De elektrische Tsjech is grappig, maar de technische specificaties zijn niet erg indrukwekkend.

Het accupakket is van het type lood-zuur en heeft een spanning van 6 volt. Toen het accupakket nieuw was, had de Favorit Eltra er een range van 80 km mee. Of dat nu nog het geval is, valt te bezien. De prestaties zijn zoals je die mag verwachten van een EV met een relatief slappe elektromotor. De voorwielen worden aangedreven door een elektromotor van 15,5 kW, een “whopping” 21 pk dus. Het is ook nog eens eenrichtingsverkeer, waarvoor een versnellingsbak nodig is die achteruit schakelt. De motoren in de elektrische auto’s van vandaag kunnen ook de andere kant opdraaien en kunnen zo achteruit rijden. De Favorit Eltra heeft daarentegen een versnellingsbak met achteruit, net als bij verbrandingsmotoren dus.

Zodra we los mogen over de Skoda Enyaq, dan lees je dat hier op Autoblog.nl natuurlijk terug.